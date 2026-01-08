Wrze przed PŚ w Zakopanem. Szansa Polaków. Rywale ogłaszają jeden po drugim

Wielka Krokiew to magiczne miejsce w kalendarzu Pucharu Świata. Trybuny skoczni w Zakopanem zawsze są wypełnione po brzegi. Wielu skoczków nie ukrywało przez lata, że lubi tu przyjeżdżać. Niestety, obsada zawodów w tym roku będzie słabsza.

Stawka na PŚ w Zakopanem będzie dużo słabsza

Od kilku dni było wiadomo, że kadra Japonii przyjedzie do stolicy Tatr bez kilku czołowych zawodników. Skupiają się na weekendzie w Sapporo (17-18 stycznia). W Zakopanem nie będą skakać Ryoyu Kobayashi (wicelider PŚ), Ren Nikaido (triumfator konkursu w Innsbrucku, trzeci w PŚ) i Naoki Nakamura. Rywalizację w "zimowej stolicy Polski" odpuszczają też liderzy Austrii i Niemiec.

Austriacy na pewno pojawią się bez Stefana Krafta i Daniela Tschofeniga. Dla pierwszego z nich Turniej Czterech Skoczni był sporym rozczarowaniem (11. miejsce). Drugi wygrał konkurs w Bischofshofen, ale do podium cyklu zabrakło kilkudziesięciu punktów. Zapewne obaj potrzebują też odpoczynku.

Reprezentacja Niemiec wydaje się być także bardzo mocno osłabiona w ten weekend. W Zakopanem nie zobaczymy Philippa Raimunda i Feliksa Hoffmanna. Raimund ma za sobą najsłabszy okres w sezonie. Podczas austriackiej części TCS dwukrotnie był na 12. miejscu, to jego najgorsze wyniki z dotychczasowych. Hoffmann też nieco obniżył loty w trakcie turnieju i potrzebuje przerwy na regenerację. Łącznie zabraknie w Tatrach aż sześciu zawodników z czołowej dziesiątki Pucharu Świata.

Brak liderów z tych trzech reprezentacji to może być szansa dla reprezentacji Polski w konkursie duetów, by pokusić się o podium przed własną publicznością. Rywalizacja w Zakopanem w duetach odbędzie się w sobotę. Natomiast w niedzielę będziemy mieli konkurs indywidualny.