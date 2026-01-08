Dyrektor PŚ komentuje decyzję polskich władz ws. Rosjan. "Mają pełne prawo"

W grudniu FIS dopuścił do startów w Pucharze Świata trzech polskich skoczków. To efekt wyroku Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Wymogi dotyczące neutralności spełnili Danił Sadriejew, Michaił Nazarow i Ilja Mańków, z czego ten ostatni budzi kontrowersje, bo ma za sobą przeszłość w rosyjskiej armii. Teoretycznie mogli wystartować już w Turnieju Czterech Skoczni, ale nie dostali wiz do Niemiec i Austrii. Ich powrót do PŚ się opóźnia.

Sandro Pertile komentuje sprawę rosyjskich skoczków

Wiadomo, że nie zobaczymy rosyjskich skoczków startujących jako zawodnicy neutralni w najbliższy weekend w Zakopanem. To efekt tego, że Polska nie wydała im wiz. Było to zapowiadane z dużym wyprzedzeniem, że skoczkowie ich nie dostaną.

O komentarz ws. trzech rosyjskich skoczków został poproszony Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata. Bronił decyzji Polski, wskazując, że państwo ma pełne prawo decydowania o wizach, dlatego trzeba uszanować tę decyzję.

- Wasze władze mają pełne prawo do takich kroków. To sprawa polityczna i jej bezpośrednio nie będę komentował. Zajmuję się sportem, a nie innymi rzeczami - powiedział Pertile w rozmowie z WP SportoweFakty.

Teoretycznie FIS mógłby interweniować ws. skoczków z Rosji, ale według Pertile federacja raczej nie kontaktowała się z władzami Polski w tej sprawie. - Nie wydaje mi się, nie mam informacji na ten temat - dodał.

Trójka Rosjan wciąż może wywalczyć miejsce na igrzyskach olimpijskich. Warunek - muszą zapunktować w Pucharze Świata do 18 stycznia, bowiem wtedy zamyka się ranking olimpijski. Pozostały im weekendy w Zakopanem i Sapporo. W Polsce nie wystartują. Nie ma pewności, czy pojawią się w Japonii.

Tak Sandro Pertile zareagował na pytanie o Ilję Mańkowa

- Jak na razie nie mam wiedzy, jak wyglądają sprawy z ich wizami do Japonii. Wcześniej wspomniana trójka ma jednak prawo wystąpić. Będzie im bardzo trudno. Nie chodzi tylko o to, że dla nich wyzwaniem jest samo wystartowanie w konkursie. Musieliby zdobyć punkty Pucharu Świata, a to nie jest łatwe zadanie - stwierdził Pertile w wywiadzie dla "SF". Zapytany o kwestie dotyczące kontrowersji wokół Mańkowa Pertile odmówił komentarza.

W sobotę na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbędzie się rywalizacja w duetach. W niedzielę zostanie rozegrany konkurs indywidualny.