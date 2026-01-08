Powrót na stronę główną
Opinia

Skandal przed PŚ w Zakopanem. Trener Polaków reaguje

Jedynym promykiem nadziei dla polskich skoków na 74. Turnieju Czterech Skoczni był debiutujący Kacper Tomasiak. Na koniec rywalizacji wzruszyło nas pierwsze tak wyjątkowe pożegnanie Kamila Stocha, który po tym sezonie skończy karierę, a teraz przenosimy się do Zakopanego. I tam wita nas konflikt Polskiego Związku Narciarskiego i Centralnego Ośrodka Sportu w sprawie przygotowania obiektów.
Wielka Krokiew w Zakopanem (na zdjęciu) i trener Polaków Maciej Maciusiak (w ramce) podczas zawodów Pucharu Świata
Fot. Marek Podmokly, Agencja Wyborcza.pl

Skocznie w Zakopanem i to, że ich przygotowanie tamtejszy Centralny Ośrodek Sportu regularnie zawala, to temat, który wraca co kilka miesięcy - pisaliśmy o tym choćby w tym tekście z zeszłego sezonu. Teraz Polski Związek Narciarski i Dawid Kubacki uderzyli w operatora skoczni, który nie potrafił przygotować obiektu do treningów przez niemal połowę grudnia. Nie chodzi tylko o Wielką Krokiew, ale także Średnią Krokiew, w ramach kompleksu mniejszych obiektów.

COS odpowiedział wspólnym oświadczeniem z PZN - bardzo dziwnym, bo pomimo podpisania pod nim Adama Małysza, treść nie zgadza się z tym, co twierdzili Małysz czy wcześniej Kubacki. Nie zgadzają się w nim także daty, nie ma wspomnienia o odwołaniu lokalnych zawodów. Niestety, przed wielkim sportowym świętem, jakim z pewnością będą weekendowe konkursy Pucharu Świata w Zakopanem, mamy wewnętrzną wojenkę, której z pewnością dało się uniknąć.

O skandalu w Zakopanem w komentarzu wideo dziennikarza Sport.pl Jakuba Balcerskiego wypowiada się trener polskich skoczków Maciej Maciusiak:

 

