Skandal przed PŚ w Zakopanem. Trener Polaków reaguje

Skocznie w Zakopanem i to, że ich przygotowanie tamtejszy Centralny Ośrodek Sportu regularnie zawala, to temat, który wraca co kilka miesięcy - pisaliśmy o tym choćby w tym tekście z zeszłego sezonu. Teraz Polski Związek Narciarski i Dawid Kubacki uderzyli w operatora skoczni, który nie potrafił przygotować obiektu do treningów przez niemal połowę grudnia. Nie chodzi tylko o Wielką Krokiew, ale także Średnią Krokiew, w ramach kompleksu mniejszych obiektów.

COS odpowiedział wspólnym oświadczeniem z PZN - bardzo dziwnym, bo pomimo podpisania pod nim Adama Małysza, treść nie zgadza się z tym, co twierdzili Małysz czy wcześniej Kubacki. Nie zgadzają się w nim także daty, nie ma wspomnienia o odwołaniu lokalnych zawodów. Niestety, przed wielkim sportowym świętem, jakim z pewnością będą weekendowe konkursy Pucharu Świata w Zakopanem, mamy wewnętrzną wojenkę, której z pewnością dało się uniknąć.



O skandalu w Zakopanem w komentarzu wideo dziennikarza Sport.pl Jakuba Balcerskiego wypowiada się trener polskich skoczków Maciej Maciusiak:



