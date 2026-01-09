Czegoś takiego w skokach nie było od 28 lat. Cios w polskich kibiców

29. edycja mistrzostw świata w lotach narciarskich odbędzie się w dniach 23-25 stycznia - w tym roku najlepsi skoczkowie zawitają do niemieckiego Oberstdorfu. Zawody nie są częścią Pucharu Świata w skokach narciarskich, tylko odrębną rywalizacją, do której osobno sprzedawane były też prawa telewizyjne. W ubiegłym roku zmienił się zresztą ich pośrednik, co teraz wpływa na sytuację z ich dalszą dystrybucją.

Do 2024 roku Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) miała porozumienie z Europejską Unią Nadawców (EBU), co zapewniało szeroką, głównie bezpłatną transmisję mistrzostw w publicznych kanałach telewizyjnych i radiowych, nie tylko w Europie. Członkiem EBU jest też TVP i to w tej stacji można było w ostatnich latach śledzić zmagania skoczków. EBU zaproponowała narciarskiej federacji przedłużenie współpracy na kolejne lata, ale FIS tym razem tej propozycji nie przyjęła.

We wrześniu 2025 roku okazało się, że sprzedała prawa agencji Infront. To spowodowało, że w jej rękach znalazły się umowy do wszystkich zawodów rangi mistrzowskiej: narciarstwa alpejskiego, narciarstwa klasycznego, snowboardu, narciarstwa dowolnego i wspomnianych już lotów. Na większość europejskich regionów Infront posiada te prawa na lata 2026–29, w sumie dysponuje ośmioma imprezami. Warto dodać, że ta agencja od dawna posiada też prawa do zawodów Pucharu Świata, które na polskim rynku pokazuje Eurosport - ten kanał niegdyś udzielał sublicencji TVP, ale od 2021 roku ogólnodostępną telewizją, która prezentuje konkursy jest TVN. Tego, by pucharowa rywalizacja skoczków była nadawana w darmowych kanałach, wymaga ustawa o radiofonii i telewizji. Jest to tzw. ważne wydarzenie społeczne. Mistrzostwa świata w narciarstwie - w tym skoki - też w tej ustawie się znalazły.

Oddanie szerokich praw do jednej agencji, prezes FIS Johan Eliasch nazwał "przełomowym krokiem w budowaniu silniejszej i bardziej spójnej oferty". Nietrudno się jednak domyślać, że chodziło o pieniądze i pakietyzację praw. - Pozwoli nam to zmaksymalizować przychody, rozszerzyć globalny zasięg naszych sportów - przekazywał Eliasch, prywatnie biznesmen i jeden z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii.

Mistrzostwa Świata w skokach częścią większej operacji?

To właśnie wyższa oczekiwana cena za prawa do skoków oraz ich łączenie z innymi konkurencjami sprawiają, że rozmowy w sprawie mistrzostw świata trwają tak długo. Zainteresowany był nimi Eurosport (Warner Bros Discovery), który jednak negocjuje umowę centralnie. Polski oddział o przebiegu tych negocjacji na razie wie niewiele.

Jest też prawdopodobne, że negocjacje mogą iść dwutorowo i być częścią większej operacji z rozmowami na temat przedłużenia praw do całego Pucharu Świata na kolejne lata – o taką opcję chodziło przecież Infrontowi i FIS.

Dotychczasowa umowa Eurosportu na Puchar Świata wygasa po obecnym sezonie, który kończy się pod koniec marca. To ważne prawa dla tego nadawcy, a także dla stacji TVN, która - jak usłyszeliśmy - dalej chciałaby pokazywać zimą cotygodniowe zmagania skoczków. Jeśli chodzi o mistrzostwa świata, w TVN na razie nie ma rozmów o prezentowaniu tych zawodów, ramówka na ostatni weekend stycznia jest już ustalona. Jeśli Warner Bros Discovery pozyska je w ostatniej chwili, najpewniej nie trafią na główną antenę, a do któregoś z innych kanałów nadawcy, choćby TTV. Otwarta na sublicencję cały czas jest TVP, ale to oznaczałoby kolejny, ewentualny proces negocjacji. Kibicom pozostaje czekać, na razie dobrych informacji brak.

Jeżeli zawody nie zostaną pokazane, po raz pierwszy od 28 lat w Polsce zabraknie transmisji z wielkiej imprezy w skokach. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1998 roku. Kibice w polskiej telewizji nie mogli zobaczyć wtedy właśnie transmisji z MŚ w lotach w Oberstdorfie. Zwycięzcą został Kazuyoshi Funaki, drugi był Sven Hanavald, trzeci - Dieter Thoma. Reprezentanci Polski nie startowali.