Po niemieckiej części cyklu Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja przeniosła się do Austrii. Zmagania w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen wygrywał Domen Prevc, a najlepszym Polakiem był Kacper Tomasiak (15. miejsce i 8. lokata).

Zobacz wideo Niesamowity wyczyn Tomasiaka. Czekaliśmy na to 18 lat

Emocjonująca rywalizacja w Innsbrucku

W Innsbrucku nie było inaczej - zawody wygrał Domen Prevc. W pierwszej serii skakał z obniżonego rozbiegu i mimo krótszego najazdu pofrunął 129,5 metra, co dało mu - o dziwo - czwarte miejsce po pierwszej serii. Lepsi byli Ren Nikaido, który odpalił i skoczył 131 metrów i Stephan Embacher (130 m) oraz Jan Hoerl (130 m). W drugiej serii rywalizacja tych zawodników zapowiadała się imponująco.

Z kolei spośród Polaków w Innsbrucku najlepszy był Kacper Tomasiak. W pierwszej serii rywalizował z Maciejem Kotem. Młody Polak pokazał się z bardzo dobrej strony i skoczył - 126 metrów, co w momencie oddawania przez niego skoku, było drugą najlepszą odległością (pierwszy był Domen Prevc). Do drugiej serii wszedł również Dawid Kubacki, który okazał się jednym z pięciu szczęśliwych przegranych. Po pierwszej próbie plasował się na 29. miejscu.

Ostatecznie Ren Nikaido wygrał swój pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata i Turnieju Czterech Skoczni. W drugiej serii skoczył 128 metrów. Drugi był Domen Prevc, a na najniższym stopniu uplasował się Stephan Embacher, a różnice między nimi były niewielkie.

Z kolei Kacper Tomasiak, który po pierwszej serii był dziewiąty, w serii finałowej oddał fenomenalny skok na odległość 127 metrów. To pozwoliło mu na zajęcie 8. miejsca. Kubacki niestety spadł o jedną pozycję i zakończył zmagania na 30. lokacie.

To sprawia, że pojawiły się delikatne przetasowania w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Domen Prevc powiększył przewagę nad Ryoyu Kobayashim. Kacper Tomasiak z kolei utrzymał 11. pozycję, choć po dzisiejszym wyczynie Stephana Embachera może nie być łatwo, o zbliżenie się do czołowej dziesiątki. Ren Nikaido za to wskoczył na trzecią lokatę.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Innsbrucku: