Trener wskazał przyczynę dramatu Polaka na TCS. Oto co stało się w Innsbrucku

Przypomnijmy, że w sobotę Paweł Wąsek, który zajął 36. miejsce w kwalifikacjach, kilkadziesiąt minut po ich zakończeniu został zdyskwalifikowany po wykryciu na jego narcie smaru ze stężeniem fluoru. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj.
Wiadomo było, że w niedzielę, przed serią próbną, Polakom zostanie zorganizowana przez FIS dodatkowa kontrola ich sprzętu w celu sprawdzenia nart oraz próby wskazania przyczyny nietypowej dyskwalifikacji.
Krótko po godzinie 11:30 trener Maciej Maciusiak przekazał nam, że za przyczynę tego, co stało się z Wąskiem w sobotę, można uważać smar kupiony od producenta ze Szwajcarii, firmy TOKO.
Firma dostarcza kadrom smary w stu procentach zgodne z certyfikatem i zatwierdzonymi regulacjami. Skoro na kontroli - przy pomiarze bardzo precyzyjnej maszyny używanej przez FIS - smar Polaków miał wyraźną obecność fluoru, można się domyślać, że był niewłaściwie przygotowany przez producenta lub zanieczyszczony.
Pozostaje oczywiście pytanie, czy firma nie ma takich smarów więcej - i czy ich nikomu nie sprzedała.
Nie da się wykluczyć, że Polacy nie działali intencjonalnie. Zawsze można doszukiwać się takiego ruchu, ale w tym momencie nie wygląda to na prawdopodobny scenariusz. Oczywiście, gdyby okazało się, że jest inaczej, mielibyśmy do czynienia z przypadkiem sporego oszustwa.
Tego na razie nie ma jednak sensu podejrzewać. Zwłaszcza po słowach menedżera ds. fluoru FIS Augusto Gillio, który w rozmowie ze Sport.pl sam, w swoich przypuszczeniach, wskazał, że przyczyną dyskwalifikacji Wąska mógł być niewłaściwy smar lub błąd polskiego serwisu.
Innego komentarza z FIS na temat sprawy w niedzielę jeszcze nie uzyskaliśmy. Kontroler sprzętu Mathias Hafele nie potwierdził jeszcze słów Maciusiaka przekazanych dziennikarzom - na pewno ma dużo pracy na skoczni i wypowie się po konkursie. Sam wyjaśniał sprawę w wypowiedziach, które zebraliśmy w tym tekście.
Jak poinformował dziennikarz Skijumping.pl Dominik Formela, Wąsek skacze na Bergisel w niedzielę - ale jako przedskoczek. W zawodach po dyskwalifikacji w kwalifikacjach nie mógł jednak wziąć udziału i wróci do walki w TCS w Bischofshofen w poniedziałek.
Najprawdopodobniej nie uda się cofnąć jego żółtej kartki za wykluczenie z Innsbrucku - to przez to, że przyczyna wykrycia fluoru w smarze na nartach raczej nie może zostać w żaden sposób potwierdzona. A nawet jeśli przyzna się producent, to wątpliwe, żeby FIS przychylił się do prośby Polaków - po tym, jak potraktowano dyskwalifikowanych za nieprzepisową szerokość nart firmy Petera Slatnara, także błąd producenta sprzętu. Zresztą dyskwalifikacje za wykrycie obecności fluoru w smarach nie podlegają protestom. Polacy chcieli taki złożyć już w sobotę, ale zostali zatrzymani, FIS, tłumacząc się wspomnianymi procedurami, do tego nie dopuścił.
W serii próbnej na Bergisel najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak - po skoku na 127,5 metra zajął siódme miejsce. Na pierwszej pozycji sklasyfikowano lidera Turnieju Domena Prevca (134,5 metra) ze Słowenii. O 13:30 ruszy pierwsza seria konkursowa trzecich zawodów 74. TCS. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.