Niemcy podjęli decyzję ws. Nagelsmanna! Nie ma odwrotu

Julian Nagelsmann przejął reprezentację Niemiec we wrześniu 2023 r. Czterokrotni mistrzowie świata niespodziewanie zaczęli notować regres pod wodzą Hansiego Flicka. Nagelsmann przyszedł z misją ratunkową i się z niej wywiązał. Niemiecka kadra osiągnęła 1/4 finału Euro, którego była gospodarzem. Odpadła po walce w jednym z najlepszych meczów turnieju. Niewiele jej brakowało, by doprowadzić do rzutów karnych, które ewentualnie dałyby półfinał.

Jest decyzja ws. Nagelsmanna

Niemiecki zespół zaczął się rozwijać pod okiem Nagelsmanna. Jego zatrudnienie było trafioną decyzją. W Lidze Narodów w tym sezonie Niemcy wygrali swoją grupę, nie przegrali żadnego spotkania. Przed nimi ćwierćfinał rozgrywek, w którym zmierzą się z Włochami. Potem eliminacje do mistrzostw świata 2026 i ewentualny turniej Final Four LN.

Niezależnie od wyniku meczu z Italią trafią do łatwej grupy eliminacyjnej - ze Słowacją, Irlandią Północną i Luksemburgiem lub Norwegią, Izraelem, Estonią i Mołdawią. Celem oczywiście kolejny awans na mundial.

A co się stanie z Nagelsmannem po przyszłorocznych MŚ? Niemiecka federacja już wie. Podjęła decyzję i postanowiła przedłużyć kontrakt z selekcjonerem do końca mistrzostw Europy 2028, które odbędą się w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Reprezentacja stała się zatem dla Nagelsmanna projektem długofalowym.

- Kiedy we wrześniu 2023 roku dołączyłem do reprezentacji, nie wyobrażałem sobie, że będę trenerem reprezentacji narodowej po mistrzostwach Europy. Naszym głównym celem był udany turniej. Ale nie mogłem sobie wyobrazić tego, ile reprezentacja znaczy dla ludzi w Niemczech, do ilu serc dociera i ile porusza. Te wspaniałe opinie, które wszyscy otrzymujemy każdego dnia, nie tylko ja, pokazują nam, że nasza wspólna droga jest właściwa, a to jeszcze nie koniec. Jesteśmy w tym wszyscy razem - kibice, zespół i zespół trenerski. Chcemy z sukcesem dalej się rozwijać. Chcemy razem zdobywać tytuły - powiedział Nagelsmann.

- Przedłużenie kontraktu Juliana Nagelsmanna to bardzo ważny sygnał, zwłaszcza w kontekście 125-lecia naszej federacji. Pokazuje, że nie opieramy się tylko na sukcesach z przeszłości, ale pracujemy nad nowymi. Julian Nagelsmann doskonale funkcjonuje na stanowisku selekcjonera dzięki swojej wiedzy sportowej, ale także dzięki dobremu wyczuciu zespołu i kibiców - stwierdził prezes DFB Bernd Neuendorf.

- Zbudowaliśmy zespół i ponownie utworzyliśmy jednostkę. Tego nam potrzeba do osiągnięcia sukcesu. Nie możemy się doczekać długoterminowej współpracy z Julianem - przyznał Rudi Voeller, dyrektor reprezentacji.

Julian Nagelsmann poprowadził reprezentację Niemiec dotychczas w 19 meczach. Wygrał 11 z nich, pięć zremisował, a trzy przegrał. Wykręcił średnią dwa punkty na spotkanie.