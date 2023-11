Koszmarny zjazd polskiej kadry! Trzeba długo szperać, żeby znaleźć gorszy występ

Ćwierć wieku temu mieliśmy ostatnio taką inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich, w której żaden Polak nie awansował do drugiej serii. Na szczęście w sobotę w Kuusamo/Ruce punkty dla nas zdobył Dawid Kubacki. Ale absolutnie nie ma się z czego cieszyć. Jego 21. miejsce dało nam 10 punktów do Pucharu Narodów. To jest najgorsze polskie wskoczenie w sezon od 11 lat i drugie najgorsze w całym XXI wieku.

3 screeny z Eurosportu Otwórz galerię Na Gazeta.pl