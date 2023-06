Kamil Stoch zabrał głos. Króciutko. "Ale dramat"

Początek lata to dla skoczków narciarskich okres wzmożonej pracy nad powrotem do formy po przerwie wakacyjnej, a także początek przygotowań do zimowego sezonu. Nie inaczej jest w przypadku polskich zawodników, którzy mają już w głowie kolejny cykl Pucharu Świata, ale także zbliżające się wielkimi krokami konkursy Igrzysk Europejskich.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zawiedliśmy. Mamy dużo emocji w głowie, kibice też"

Stoch jest zmęczony, ale nadal walczy o powrót na szczyt

W ostatnich latach Kamil Stoch nie był w stanie wejść na poziom, który prezentował przez zdecydowaną większość swojej kariery. Mimo wzmożonego wysiłku jeden z najlepszych polskich skoczków w historii nie zdołał zdobyć medalu zarówno podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, jak i mistrzostw świata w Planicy. Sam zawodnik przyznał w rozmowie z Przeglądem Sportowym, że zmęczenie daje o sobie znać na obecnym etapie jego kariery.

- Po 20 latach mam prawo powiedzieć, że jestem zmęczony. Szczególnie ostatnie dwa sezony były intensywne. I chyba najbardziej to, że poświęciłem bardzo dużo, a mało dostałem w zamian. Nie skakałem tak, jak chciałem. Lubię ciężko pracować, lubię ból mięśni, bo wiem, że coś robię. To informacja zwrotna, że dałem z siebie wszystko na treningu, a to baza na przyszłość. Chciałbym, żeby to poświęcenie dało mi efekty w postaci dobrych skoków, które w efekcie wiążą się z dobrymi wynikami - powiedział trzykrotny mistrz olimpijski.

Małysz krytykuje decyzję MKOl. Chciał przeforsować swój pomysł. "Nie przeszło"

MKOl się nie popisał. Chce przyciągnąć kibiców, ale zaorał tradycję

Kilka dni temu świat obiegła informacja o decyzji MKOl dotyczącej konkursów drużynowych w skokach narciarskich. Od zbliżających się Igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo konkursy drużynowe zostaną zastąpione zawodami duetów, które w ubiegłym sezonie zadebiutowały w Pucharze Świata. Tym samym drużynówki wypadają z programu Igrzysk po czterdziestu latach.

- Ale dramat. Nie no, nie podoba mi się to wcale. Podejrzewam, że to jakiś pomysł na podniesienie atrakcyjności skoków oraz na większą liczbę drużyn, ale ja jestem ze starej szkoły i drużynówki przeprowadzone w tradycyjny sposób zawsze mi się podobały. To było zawsze wielkie wyzwanie. Staram się teraz na szybko to analizować i z jednej strony mi szkoda, z drugiej takie zmiany po coś się robi. Może za 15 lat powiemy, że to była dobra decyzja. Historia oceni, ale pierwsza myśl jest taka, że jednak szkoda - podsumował polski mistrz.

Rewolucja w skokach narciarskich na IO. Uwielbiane zawody znikają. To koniec

Już w najbliższych dniach na skoczniach w Zakopanem zobaczymy światową czołówkę rywalizującą o medale w ramach Igrzysk Europejskich. 27 czerwca do rywalizacji ruszą Panie, które zmierzą się na Średniej Krokwi. Dzień później rywalizację rozpoczną Panowie.