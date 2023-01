Wychowanek Thurnbichlera sensacją w Zakopanem. "Ma wszystko, żeby wejść na szczyt"

Najdłuższy skok na 138,5 metra pozwolił Danielowi Tschofenigowi na pierwsze miejsce w kwalifikacjach w Zakopanem. Austriak od początku sezonu nazywany czarnym koniem rywalizacji w Pucharze Świata wreszcie odpalił i może udowodnić, że głosy chwalące go i stawiające w roli faworyta do obecności w czołówce w kolejnych latach okażą się prorocze.

Tschofenig uwielbia Zakopane. Miłość od pierwszego skoku

- Jestem zadowolony ze swojego skoku i tym bardziej z tego wyniku. W treningach wcale nie prezentowałem się tak dobrze, jak chciałem, ale na kwalifikacje udało mi się już wszystko poskładać.

Dlatego cieszę się z tego, jak to wyszło - mówił w piątek na Wielkiej Krokwi 20-latek.

- To dość specyficzna skocznia, wielu zawodników ma na niej problemy i narzeka. A mnie spodobała się od pierwszego skoku. Mam tu pewną łatwość skakania, uwielbiam to miejsce. Już rano czułem się dobrze, wstałem z dobrym nastawieniem. Takim, jak na mistrzostwach świata juniorów, gdy wygrywałem, zdobywając złote medale, więc wiedziałem, że to się zakończy dobrym wynikiem - ocenił Austriak, który na obiektach położonych obok - Średniej Krokwi - w marcu zeszłego roku wywalczył aż trzy złote krążki: indywidualnie, w drużynie i w mikście.

Po tym wyniku i trzech miejscach w najlepszej dziesiątce zawodów Pucharu Świata już w poprzednim sezonie stał się dla wielu jednym z najlepszych skoczków młodego pokolenia. Znając Austriaków, po tym obecnym, który na razie jest najrówniejszym i najlepszym w jego karierze - w TOP 10 znalazł się już pięciokrotnie - oczekiwania wobec Tschofeniga będą tylko rosły.

Wielki talent rósł na granicy dwóch skokowych potęg

Tschofenig urodził się w Villach, ale wychował w Achomitz. Obie miejscowości znajdują się w regionie bardzo blisko dwóch austriackich granic - tej dzielonej z Włochami i Słowenią. Klub, w którym zaczął trenować - i trenuje do dziś - to SV Achomitz, który funkcjonuje w połączeniu ze słoweńskim SD Zahomc. - Nie, nie mówił po słoweńsku i austriacku, raczej nie, ale dobrze dogadywał się z kolegami ze Słowenii i chyba zostało mu kilku znajomych z tego okresu - mówi Sport.pl jeden z trenerów, który widział początki Tschofeniga, Franz Wiegele Junior. Można zatem także napisać, że Tschofenig to talent z pogranicza dwóch wielkich myśli szkoleniowych w skokach.

- Daniel zaczął w 2007 roku. Była u nas ta seria konkursów pod patronatem Andreasa Goldbergera, "Goldi Cup". To z niej się wywodzi - zdradza Wiegele. - Przez trzy, czy cztery lata trenował piłkę nożną i wielu myślało, że przy niej zostanie. Wyszło jednak na to, że jest lepszym skoczkiem niż piłkarzem. Skończył z tym i zaczął treningi w naszym klubie. Ja pomagałem mu w treningach fizycznych, planowałem je, a mój ojciec pracował z Danielem nad techniką. Dalej pomaga mu i służy radą, jeśli tylko tego potrzebuje - wyjaśnia.

Gdy przegrywał, chciał rzucać nartami. "Zawsze złościł się, wściekał"

Jakiego Tschofeniga z czasów, gdy zaczynał, zapamiętał jego szkoleniowiec? - Był młody, ale od początku miał jasne podejście: chciał być najlepszy. Teraz każdy tak może powiedzieć, ale my naprawdę widzieliśmy, że będzie jednym z najlepszych w naszej grupie, a może i całej Austrii. Kiedy pojechał uczyć się w słynnym Schigymnasium Stams, byliśmy w zasadzie pewni, że skończy jako świetny zawodnik - wspomina Wiegele.

- Zawsze złościł się, wściekał, gdy nie był w czołówce. Czasem to robiło się wręcz śmieszne. Gdy zdobył złoto mistrzostw świata juniorów, przypomniałem sobie jedną historię z 2017 roku. Odbywały się jakieś lokalne zawody, chyba Puchar Austrii, a on zajął czwarte miejsce w pierwszym z dwóch konkursów. Był niepocieszony, napalił się na zwycięstwo, więc na drugi postawił wszystko na jedną kartę. I był dopiero na 25. miejscu. Chciał rzucać nartami, nie mógł się uspokoić. Ale kolejnego dnia znów były zawody, przyszedł na skocznię czerwony ze złości, ale dowiódł swego i wygrał. Po tym był już bardziej entuzjastycznie nastawiony do skoków - śmieje się trener.

Teraz Tschofenig już dość rzadko pojawia się w rodzinnych stronach. Do niedawna trenował głównie w Innsbrucku, a teraz jeździ już na zgrupowania z narodową kadrą Austriaków. - Latem 2021 roku przyjechał do Villach na kilka dni. Służy w wojsku i musiał tu spędzić kilka dni, a nie miał trenera, więc zwrócił się do nas. Wrócił na chwilę do starych, dobrych czasów - śmieje się Wiegele. - Mam nadzieję, że Daniel pozostanie wśród najlepszych i będzie dalej się rozwijał. Ale nie mogę powiedzieć, że na pewno tak będzie. To nie do przewidzenia w takim sporcie jak skoki. Jest w świetnej formie, nie miał zbyt wielu kontuzji. A fizycznie i technicznie ma wszystko, żeby wejść na szczyt i stać się jednym z najlepszych - uważa Austriak.

Thurnbichler wychował Tschofeniga i o niego zawalczył. "Mogło nie być tak kolorowo"

Gdy zdobył mistrzostwo świata juniorów w Zakopanem, pierwsze, o czym mówił Tschofenig to wymazanie niepowodzenia z tej imprezy sprzed roku. - Byłem czwarty, to chyba najgorsze uczucie, jakiego doświadczyłem - wspominał wówczas pod Średnią Krokwią. - Miałem cel i go osiągnąłem. To była też taka zemsta, osobisty rewanż za to, że choć pojechałem na igrzyska olimpijskie, to w Pekinie nie skakałem w konkursach. Po igrzyskach obrałem sobie nowy cel, postawiłem kolejne wyzwanie, którym stały się właśnie te mistrzostwa. I cieszę się, że przywiozę z nich medal - wskazał zadowolony skoczek, który ostatecznie dołożył do swojego dorobku jeszcze dwa złota.

Wspomnienie igrzysk w Pekinie też symbolizuje pewien trend w karierze Tschofeniga: często musiał o siebie walczyć. Pomagali mu w tym inni, w tym trener, któremu zawdzięcza chyba najwięcej od wejścia do Pucharu Świata: Thomas Thurnbichler. - Gdy Austriacy pytali mnie o to, czy chcę pracować z Andreasem Widhoelzlem w kadrze A, postawiłem jednak warunek: chcę widzieć w zespole co najmniej dwóch skoczków od siebie. I szefowie się na to zgodzili. To był właśnie Daniel Tschofenig i Niklas Bachlinger - zdradził w długiej rozmowie ze Sport.pl Thurnbichler. - Z czasem coraz ciężej było ich jednak utrzymać w składzie. Ostatecznie był tam sam Daniel i ledwo się tam znalazł. Zeszłej zimy Michael Hayboeck miał problemy z plecami, przez co zrobiło się miejsce dla niego i wykorzystał swoją szansę. Ale musiałem się o to nawalczyć. Ci młodzi zawodnicy potrzebują czasu. Daniel skakał słabo w Niżnym Tagile, potem dwukrotnie zapunktował w Ruce i zbudował sobie drogę do sporych sukcesów, bo później bywał już i w czołówce zawodów. Ale obawiam się, że mogło nie być tak kolorowo, gdyby nie fakt, że wywalczył sobie to miejsce - ocenił obecny trener polskich skoczków.

To, jak Thurnbichler wpłynął na rozwój Tschofeniga dostrzega i docenia także sam skoczek. - Jest świetnym trenerem. Zdziałaliśmy razem wiele dobrego. Ma swoje lepsze i gorsze strony, ale ma znakomity warsztat i potrafi dobrze prowadzić skoczka, co widać po wynikach, które osiąga także teraz z Polakami. Bez niego Austria nie sięgnęłaby po Puchar Narodów w zeszłym sezonie. Ale odszedł i jest, jak jest. Teraz mamy jednak nowego, równie świetnego szkoleniowca - ocenia Tschofenig. A następca Thurnbichlera, o którym mówi to 27-letni Matthias Troy.

Ambasador nowego gracza w świecie sprzętu dla skoczków. "Najlepiej się na nich czuję"

Austriak jest jednym z najważniejszych zawodników marki nart wspinającej się do czołówki producentów sprzętu w skokach - Augment, a ostatnio Van Deer-Red Bull. Austriacy na razie skaczą na nartach z tą pierwszą i pierwotną nazwą firmy, bo żeby czołowi zawodnicy mogli używać tej drugiej muszą czekać dwa lata, gdy zgodnie z zasadami tamtejszej federacji będzie ona dostępna jedynie dla młodych, początkujących skoczków.

Jak Tschofenig ocenia narty Augmentu? - W zasadzie nie mogę wskazać ich największej zalety, najsilniejszej strony. Po prostu najlepiej się na nich czuję, świetnie łączą się u mnie z resztą sprzętu. Dobre dla mnie są także narty Fischera. Latem testowałem też ich modele, ale pozostałem przy Augmencie, bo to on był dla mnie najlepszym wyborem - tłumaczy.

Tschofenig poprowadzi Austrię do zwycięstwa w Zakopanem? Patrzy też na MŚ

- Chcę poprawiać się z konkursu na konkurs, ale oczy i myśli zawsze będą uciekać w kierunku Planicy, mistrzostw świata. Dużo tam trenowaliśmy, czuję się mocny na tamtejszych obiektach i chciałbym być tam silny. Choć dużo może się jeszcze wydarzyć w trakcie sezonu, musimy najpierw sprawdzić, jak będziemy wyglądać w kolejnych tygodniach - mówi Tschofenig spytany o cel na obecny sezon.

Na początek powalczy jeszcze jednak w kilku konkursach Pucharu Świata, w tym tych zakopiańskich, w których może liczyć na naprawdę dobry wynik. Może zwycięstwo w sobotniej drużynówce, której faworytem mają być właśnie Austriacy? - Mamy mocny zespół, czterech zawodników, którzy mogą się łapać do najlepszej dziesiątki, tak było podczas Turnieju Czterech Skoczni. Jeśli wszyscy oddamy swoje najlepsze skoki, powinniśmy skończyć na samym szczycie. Mamy jednak kilku znakomitych rywali, więc walka będzie zacięta. Słowenia, Norwegia, Polska. Zobaczymy, jak to się skończy - podsumowuje Daniel Tschofenig.

Poza Tschofenigiem w konkursie drużynowym dla Austrii skakać będą także Stefan Kraft, Michael Hayboeck i Manuel Fettner. Początek zawodów o godzinie 16:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.