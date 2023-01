Granerud siadł na belce i się zaczęło. Kabaret w Zakopanem [WIDEO]

Halvor Egner Granerud był w znakomitej formie podczas Turnieju Czterech Skoczni. Norwego wygrał cały turniej, zwyciężając po drodze w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Bischofshofen. Tylko w Innsbrucku musiał uznać wyższość Dawida Kubackiego. Jednak w kwalifikacjach do Pucharu Świata w Zakopanem nie pokazał tak świetnej dyspozycji i zajął w nich dopiero 11 miejsce. Wpływ na dyspozycję Graneruda mogło mieć zamieszanie, które miało miejsce przed jego skokiem.

Granerud dopiero po blisko pięciu minutach oddał skok

Przed Granerudem skakał Stefan Kraft, który poleciał 134 metry. Zaraz po tym skoku została podjęta decyzja o obniżeniu belki z 16 na 14. Po kilku chwilach jeszcze bardziej obniżono, tym razem na 12 stopień. Skoczył przedskoczek i zaraz na niej zasiadł tegoroczny tryumfator Turnieju Czterech Skoczeń. Jednak wtedy ponownie zmiana decyzji i Granerud musiał zejść z belki, która została podniesiona na 13 poziom.

Wtedy dopiero, po blisko pięciu minutach, mógł oddać skok. Poleciał na odległość 123 metrów i w ostateczności zajął 11 miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu. Całośc można zobaczyć od 3:00:00

Ta sytuacja na pewno nie sprawi, że Granerud zapała sympatią do skoczni w Zakopanem. Sam przyznała, że nie lubi tego obiektu. - Żałuję, że tam w ogóle pojechałem. Było do du*y. Cieszę się, że tę skocznię mam już za sobą - mówił rok temu norweskim mediom tuż po powrocie z Polski. W trzech ostatnich startach przed tamtym PŚ w Zakopanem Granerud nie schodził z podium - był trzeci, drugi i drugi, a u nas wylądował na dopiero 25. miejscu. Znów miał ogromne problemy na dojeździe do progu.

W sobotę w Zakopanem odbędzie się konkurs drużynowym, a w niedzielę indywidualna. Relacja z obu zawodów będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.