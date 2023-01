"Żałuję. Było do du*y". Granerud nie zmienił zdania ws. Zakopanego

Norweg Halvor Egner Granerud jest w wielkiej formie. Właśnie wygrał Turniej Czterech Skoczni, bezapelacyjnie przeskakując Dawida Kubackiego, który przecież też jest w tym sezonie świetny.

REKLAMA

Zobacz wideo Thomas Thurnbichler zapowiada: Jesteśmy w stanie ograć Austriaków

Polak był na podium wszystkich konkursów Turnieju. Jeden z nich - w Innsbrucku - nawet wygrał. Ale Norweg wygrał wszystko poza Innsbruckiem. A i tam był blisko zwycięstwa, skończył na drugim miejscu.

Kapitalna wiadomość przed PŚ w Zakopanem. Lepiej być nie mogło

Wielki pytajnik w głowie Graneruda?

Jednak przed konkursami Pucharu Świata w Zakopanem w głowie Graneruda musi być wielki pytajnik. Jak będzie tym razem? Czy znów przeżyje u nas najgorsze dni w sezonie? Czy po ostatniej zabawie skokami znów będzie cierpiał i się frustrował?

Dwa lata temu Granerud przyjechał do Zakopanego po drugim i pierwszym miejscu w Titisee-Neustadt. I zajął 23. miejsce. A zaraz po turbulencjach na Wielkiej Krokwi był czwarty w Lahti i wygrał cztery konkursy z rzędu - w Willingen i Klingenthal. Widać problem polskiej skoczni, prawda?

Dwie zimy wstecz mieliśmy pierwszy wybuch wielkiej formy Graneruda. On tamten Puchar Świata zdominował - do Zakopanego przyjechał z sześcioma wygranymi konkursami i z ośmioma miejscami na podium w 13 startach. Na Wielkiej Krokwi wielki faworyt miał jednakn wielkie kłopoty i to wcale nie przez wielką loterię wietrzną. On nie potrafił się poukładać technicznie.

Granerud nie mógł się przystosować do torów - dojeżdżał do progu tak wolno, jakby ruszał z niższej belki startowej. Ale brakowało mu nie tylko prędkości. Również przez brak stabilnej pozycji trudno było mu zrobić na progu to, co robił wszędzie indziej. Zaburzona została płynność jego ruchów i na progu, i w pierwszej fazie lotu, gdzie zwykle genialnie układał ciało nad nartami i dzięki temu frunął jak nikt inny. Ale nie na Wielkiej Krokwi.

W styczniu 2021 roku Granerud cieszył się więc, że w Zakopanem rozegrano tylko jeden konkurs indywidualny, bo w drużynówce cierpienie było mniejsze - stanąć na podium pomogli mu koledzy, Norwegia zajęła trzecie miejsce za Austrią i Polską. Ale w lutym wrócił do polskich Tatr z mocnym postanowieniem poprawy.

Piotr Żyła show. Tego nikt się nie spodziewał. "Brawo, brawo" [WIDEO]

Granerud uciekł psu. A później swoim problemom

- Po ostatnich konkursach Halvor ma już dobrą strategię radzenia sobie z najazdem w Zakopanem. Ale musimy poczekać, żeby się przekonać czy ona zadziała - mówił nam wtedy trener Norwegów, Alexander Stoeckl.

Dwa konkursy rozegrane u nas w zastępstwie za chińskie Zhangijakou pokazały, że Granerud potrafi wyciągać wnioski z błędów, że umie się szybko na nich uczyć. Tamte zawody Halvor skończył na siódmym i pierwszym miejscu.

Co ciekawe, tamten pobyt w Zakopanem - dłuższy, bo ówczesny lider Pucharu Świata postanowił potrenować na miejscu, zamiast siedzieć w antycovidowym reżimie sanitarnym w Norwegii - też mógł być przez Graneruda wspominany niemiło. Nawet bardzo.

- Prawdopodobnie wbiegłem nieświadomie na czyjś prywatny teren, bo od razu wyskoczył do mnie pies. Był nieprzyjazny i szczekaniem chciał mnie odgonić. Przestraszyłem się, bo psy bez smyczy są w Norwegii rzadkością - opowiadał norweski mediom. - Nagle zaczął mnie gonić, czułem, że to spotkanie może się dla mnie źle skończyć. Później, żartując w duchu, stwierdziłem, że przez tę sytuację miałem możliwość przetrenowania szybkiego biegania. To w Norwegii byłoby niemożliwe - dodawał.

"Było do du*y". To ostatnie wspomnienia Graneruda

Jak się okazuje, dla Graneruda na razie niemożliwe jest polubienie Wielkiej Krokwi. I to mimo że już raz oswoił ją na tyle, by na niej wygrać. - Żałuję, że tam w ogóle pojechałem. Było do du*y. Cieszę się, że tę skocznię mam już za sobą - mówił rok temu norweskim mediom tuż po powrocie z Polski. W trzech ostatnich startach przed tamtym PŚ w Zakopanem Granerud nie schodził z podium - był trzeci, drugi i drugi, a u nas wylądował na dopiero 25. miejscu. Znów miał ogromne problemy na dojeździe do progu.

Dlatego teraz przed skokami w Zakopanem jedno z najważniejszych pytań brzmi: jak szybko Granerud będzie dojeżdżał do progu Wielkiej Krokwi? Jeśli znów będzie miał problemy, to kto wie, czy zdąży uporać się z nimi do niedzielnych zawodów indywidualnych (w sobotę obędzie się drużynówka). A w sezonie tak zaciętego wyścigu o Kryształową Kulę bardzo ważny jest każdy konkurs.

Po 12 dotąd rozegranych czołówka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wygląda tak:

Dawid Kubacki 930 pkt Anze Lanisek 108 pkt straty do lidera Halvor Egner Granerud 134 pkt straty do lidera

Polacy jak obcy we własnym domu. Wielka Krokiew miała być atutem, a będzie zagrożeniem?

Czwarty Stefan Kraft traci już 337, a piąty Piotr Żyła - 381 pkt do Kubackiego. Wygląda na to, że o Puchar Świata będzie walczyć już tylko wielka trójka tego sezonu. I że będzie to walka bardzo zacięta. Ciekawe czy Granerud w Zakopanem przewalczy i przeskoczy swoje tutejsze problemy i czy nie da odskoczyć Kubackiemu oraz Laniskowi.