Zapraszamy na kolejny odcinek programu "W Punkt K". Gościem Piotra Majchrzaka i Dominika Wardzichowskiego jest polski skoczek Maciej Kot. Podsumowujemy też kwalifikacje do konkursu MŚ w Oberstdorfie, rozmawiamy o tym, co doprowadziło do blamażu FIS-u ws. zastępstwa za Raw Air. A także o zakażeniu Graneruda i czy treningowy wybuch formy Austriaków i Krafta jest przypadkiem.

