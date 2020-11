Fortuna na dłużej sponsorem Polskiego Związku Narciarskiego

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów dwuletniej współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim w każdym jej wymiarze. Decyzja o kontynuacji sponsoringu była więc dla nas oczywista. Nasi skoczkowie narciarscy od lat zaliczają się do ścisłej światowej czołówki i cały czas dostarczają polskim kibicom mnóstwa powodów do radości. Jesteśmy dumni, że możemy świętować te sukcesy razem i dalej będziemy wspierać Reprezentację Polski w walce o kolejne wygrane – powiedział Konrad Komarczuk, prezes Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie. – Naszą branżę i skoki narciarskie wiele łączy – jesteśmy tam, gdzie pojawiają się emocje, chcemy ich dostarczać i im towarzyszyć. Wśród klientów Fortuny zakłady na wynik rywalizacji skoczków narciarskich stały się w ostatnich dwóch latach bardzo popularne, a w sezonie zimowym to nawet drugi najchętniej wybierany przez naszych klientów sport – dodał Komarczuk.

REKLAMA

– Bardzo się cieszymy, że Fortuna tak dobrze oceniła naszą dotychczasową współpracę i zdecydowała o jej przedłużeniu. W obecnych czasach taka stabilizacja jest szczególnie ważna i bardzo to doceniamy. Nawiązanie dwa lata temu współpracy Polskiego Związku Narciarskiego z Fortuną – jedną z czołowych firm bukmacherskich na naszym rynku – okazało się sukcesem i przyniosło korzyści każdej ze stron. Pokazaliśmy, że warto sobie ufać – powiedział prezes PZN Apoloniusz Tajner.

Podczas rozpoczynającego się właśnie nowego sezonu FIS Pucharu Świata w skokach narciarskich realizacja działań reklamowych i promocyjnych Fortuny wspierana będzie kampanią telewizyjną, reklamami internetowymi i prasowymi oraz akcjami specjalnymi w kanałach social media.