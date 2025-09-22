Nikola Grbić i Slobodan Kovac byli częścią kadry Jugosławii, która zdobyła brąz igrzysk olimpijskich w Atlancie w 1996 i złoto w Sydney w cztery lata później. Mają też razem na koncie medale mistrzostw Europy - srebro z 1997 r. i brąz z 1995 r. Znają się bardzo dobrze i do dziś utrzymują kontakt.

Trener Turków o Grbiciu: "Jest super"

Slobodan Kovac sprawił, że w ostatnich latach zespoły prowadzone przez niego zdominowały rozgrywki w Turcji. Mowa o Halkbanku Ankara i Fenerbahce Stambuł. W tym roku został selekcjonerem tureckiej reprezentacji i walnie odpowiada za progres kadry, który jest zauważalny na mistrzostwach świata. Turcja pierwszy raz w historii jest w ćwierćfinale i w nim zagra z Polską. Dla Kovaca to okazja do zmierzenia się z dobrym kolegą, Nikolą Grbiciem. Przyznaje, że dzisiaj podziwia swojego kolegę z reprezentacji.

- Nikola Grbić był jednym z najlepszych rozgrywających na świecie w czasie swojej kariery. Teraz z kolei jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym trenerem na świecie. Bardzo się z tego cieszę. Kiedy czytam gazetę i wasi dziennikarze mówią, że to najbardziej zwycięski trener w historii Polski, to jest to naprawdę fantastyczne. Nikola wykonuje więc świetną pracę. Polska drużyna za każdym razem gra o medale. Organizacja u was jest fantastyczna, zawodnicy są super, więc trener musi mieć na to duży wpływ... Nikola jest super - zachwalał Kovac w rozmowie z TVP Sport.

Obaj serbscy trenerzy utrzymują ze sobą kontakt. Rozmawiają także w trakcie turnieju na Filipinach. Kovac nie wyklucza, że zorganizuje dłuższe spotkanie z Grbiciem po mistrzostwach świata.

- Zawsze rozmawiamy w hotelu, pytamy o to, jak się mamy i jak się mają nasze rodziny. Wiem, że jego syn jedzie na studia do USA. Pytał mnie też o moich bliskich, ponieważ bardzo dobrze zna moją żonę, która była siatkarką. Nasze relacje są dobre, choć zazwyczaj nie ma czasu na spotkania. Będziemy mieli jednak czas po mistrzostwach świata i kiedy będziemy starzy (śmiech) - przyznał trener Turcji.

Polska grała w Lidze Narodów z Turcją, ale w pierwszym tygodniu rywalizacji. Kovac przejął turecką kadrę przed trzecim turniejem LN.

Mecz Polska - Turcja w środę o godzinie 14:00. Zwycięzca tego meczu zmierzy się w półfinale MŚ z lepszym z pary Belgia - Włochy.

