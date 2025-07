Bartosz Kurek w tym roku skończy 37 lat, ale dalej znajduje się w planach trenera kadry Nikoli Grbicia. Serb zapowiedział, że nie bierze pod uwagę odsunięcia doświadczonego atakującego w ramach tak zwanej zmiany pokoleniowej. Były atakujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle miał być do dyspozycji kadry już w trakcie trzeciego turnieju Ligi Narodów w Gdańsku, ale niestety w drogę weszła mu kontuzja pleców. Z jej powodu w ogóle nie wystąpi w tych zawodach.

Bartosz Kurek niespodziewanym gościem. Nie zgadniesz, gdzie się pojawił

W środę za pośrednictwem Instagrama kapitan reprezentacji Polski postarał się uspokoić kibiców. "Plan jest na powrót na przygotowania do MŚ, ale muszę być w stanie pomóc, a nie przeszkadzać, dlatego teraz pracuję indywidualnie, żeby wrócić w pełni sił" - napisał siatkarz. Dzisiaj natomiast dowiedzieliśmy się, że z jego kontuzją prawdopodobnie nie jest już tak źle. "Kuraś" uczestniczył bowiem w grupowych ćwiczeniach.

PSG Stal Nysa ogłosiła, że atakujący był obecny na jej treningu. "Po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją Bartosz Kurek wraca do treningów, a my cieszymy się, że może to robić właśnie z nami, w swoim rodzinnym mieście" - czytamy na portalu "X".

Bartosz Kurek jest wychowankiem klubu z Nysy, który w przyszłym sezonie będzie występował w 1. ligowych rozgrywkach. Doświadczony atakujący w trakcie kariery występował też m.in. w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, Wolf Dogs Nagoya, Skrze Bełchatów czy Ziraat Bankasi Ankara. Z reprezentacją Polski zdobywał medale mistrzostw świata, mistrzostw Europy, Ligi Narodów oraz igrzysk olimpijskich.