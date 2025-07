Choć w reprezentacji Polski miała miejsce pewna zmiana pokoleniowa - bo z kadry po igrzyskach w Paryżu odeszli Grzegorz Łomacz czy Paweł Zatorski - to Kurka ona nie dotyczy. Trener Nikola Grbić podkreślał, że dalej liczy na swojego kapitana i najbardziej doświadczonego zawodnika. 36-latek został powołany do kadry na Ligę Narodów i wszystko wskazywało też na to, że nie zabraknie go na mistrzostwach świata.

Kiedy wróci Bartosz Kurek? Nowe informacje

Obecnie jednak w drogę Kurka weszły problemy zdrowotne. Na początku lipca dowiedzieliśmy się, że atakujący z powodu kontuzji pleców ominie trzeci turniej Ligi Narodów w Gdańsku oraz finałowe zmagania w tych rozgrywkach w Chinach. Od tamtego czasu o atakującym mówiło się niewiele - wiedzieliśmy tylko, że jest w trakcie rehabilitacji. Teraz jednak głos za pośrednictwem Instagrama zabrał sam zainteresowany.

W trakcie "Q&A" na tej platformie społecznościowej Kurek został zapytany wprost: "kiedy powrót do kadry?". Oto co odpowiedział: - Plan jest na powrót na przygotowania do MŚ, ale muszę być w stanie pomóc, a nie przeszkadzać, dlatego teraz pracuję indywidualnie, żeby wrócić w pełni sił - stwierdził mistrz świata z 2018 roku, odnosząc się do imprezy, która wystartuje 12 września.

Bartosz Kurek na Instagramie Screen - Instagram

Reprezentacja Polski zakończyła fazę zasadniczą Ligi Narodów na piątym miejscu. To sprawia, że jej rywalem w ćwierćfinale (31 lipca) będzie czwarta Japonia. Pod nieobecność Kurka pierwszym atakującym reprezentacji Polski powinien ponownie być Kewin Sasak.