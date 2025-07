Kurek ujawnił, co chce robić po zakończeniu kariery. "Kiedyś niewyobrażalne"

Bartosz Kurek zdaje sobie sprawę, że nieuchronnie zbliża się jego kariera do końca. Ale wciąż jest w stanie grać na wysokim poziomie, Nikola Grbić widzi go w reprezentacji Polski jako jednego z liderów. Chciał go powołać na turniej Ligi Narodów w Gdańsku, ale wykluczyły go problemy zdrowotne.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Kurek zdradził, co może robić po zakończeniu kariery

Temat zakończenia kariery i tego, co będzie Kurek robił po zakończeniu kariery, wraca co jakiś czas. Pojawił się on podczas ostatniej serii pytań od kibiców na Instagramie, którą zorganizował przy okazji stania w korku.

Kapitan reprezentacji Polski został zapytany, czy widzi siebie w roli trenera po zakończeniu kariery siatkarza. Nie zostało jednak sprecyzowane, czy miałby pracować z juniorami, czy wszedłby od razu na seniorski poziom. Nasz atakujący zdradził, że kiedyś w ogóle sobie tego nie wyobrażał, ale z biegiem czasu, im bliżej do końca kariery, taki pomysł pojawia się w jego głowie.

- Kiedyś niewyobrażalne. Teraz myślę, że chyba by mnie to jarało... ale za parę dobrych lat - przyznał utytułowany siatkarz. Kariera trenerska to popularny kierunek wśród sportowców po zakończeniu karier siatkarskich.

Kurek skończy pod koniec sierpnia 37 lat, będzie w zaawansowanym wieku dla sportowca. Ale pasji do gry mu nie brakuje. Z powodów zdrowotnych zabraknie go w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Aktualnie walczy o to, by być gotowym na mistrzostwa świata, które w drugiej połowie września odbędą się na Filipinach.

Zobacz też: Zwrot ws. Wojciecha Szczęsnego?! Może zostać z niczym

- Przez lata mojej kariery nauczyłem się, że lepiej jest reagować na bieżąco na to, co się dzieje. Równie dobrze może nie być mnie w reprezentacji za tydzień, bo trener uzna, że nie prezentuję poziomu, jaki powinienem. Uważam, że tylko takie podejście pozwala iść do przodu. Nie chciałbym dostawać niczego ze względu na swój dorobek - mówił na początku lipca w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Najbliższy mecz siatkarska reprezentacja Polski rozegra 31 lipca. W ćwierćfinale Ligi Narodów zmierzy się z Japonią.