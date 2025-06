Marcin Możdżonek dołączył do partii politycznej. "Naturalna droga"

- Mam dość polaryzacji i funkcjonowania w ciągłym, politycznym konflikcie. Dlatego w nadchodzących wyborach prezydenckich popieram Sławomira Mentzena! - pisał Marcin Możdżonek na X. Były reprezentant Polski w siatkówce coraz śmielej zaczął angażować się w politykę i otwarcie okazywał sympatię wobec lidera Konfederacji. Ba, wystąpił też w specjalnym spocie, który wywołał mnóstwo kontrowersji. - Uważam, że Sławek jest przede wszystkim politykiem nowego pokolenia, który jest inteligentny, pracowity i wie, czego chce - mówił w rozmowie ze Sport.pl. Ostatecznie władzy w państwie Mentzenowi przejąć się nie udało, ale to nie zniechęciło byłego sportowca, by nadal wspierać 38-latka. Zdecydował się na wielki krok.

Marcin Możdżonek zrobił kolejny krok w polityce. Były siatkarz dołącza do partii Sławomira Mentzena

W środę na konferencji prasowej w Sejmie Mentzen pojawił się w towarzystwie m.in. Możdżonka. I w trakcie przemowy przekazał ważną nowinę. - Z radością informuję, że nowym członkiem Nowej Nadziei, partii tworzącej Konfederację, został nasz mistrz świata i Europy Marcin Możdżonek. Będzie zajmował się naszym warmińsko-mazurskim regionem - mówił lider partii. Ujawnił też, jak poznał byłego siatkarza. - Z Marcinem poznaliśmy się pięć latem temu, podczas piwa z Mentzenem w Olsztynie, co pokazuje, że warto przychodzić na piwo z Mentzenem - mówił nieco żartobliwie.

A co do powiedzenia miał sam Możdżonek? - Konsekwencją moich działań po karierze sportowej, na emeryturze sportowej, jest wejście do polityki. Naturalną dla mnie drogą było dołączenie do Sławomira Mentzena, Konfederacji, a przede wszystkim Nowej Nadziei. (...) Wierzę w to, że do polityki powinno przychodzić jak najwięcej osób, które chcą zrobić coś dobrego, a nie tylko trwać - mówił były siatkarz, cytowany przez portal wpolityce.pl.

Możdżonek "romansuje" z polityką nie od dziś

Możdżonek aktywnie działa w polityce już od kilkunastu miesięcy. Od dwóch lat jest prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. W 2024 roku ubiegał się o fotel prezydenta Olsztyna, ale sukcesu odnieść się nie udało. Mimo wszystko uzyskał mandat radnego w tym mieście. A w przeszłości był znakomitym siatkarzem. Zgarnął mistrzostwo Europy (2009), mistrzostwo świata (2014), a także wygrał Ligę Światową (2012).