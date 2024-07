Stało się! Wilfredo Leon oficjalnie w PlusLidze. Klub potwierdza sensacyjne wieści

Temat przybycia Wilfredo Leona do Lublina istniał w przestrzeni medialnej już od końcówki marca. Wówczas pojawiły się pierwsze doniesienia, że taki ruch w ogóle jest możliwy. Sam klub specjalnie tego nie ukrywał, a nawet wydał krótkie oświadczenie, w którym potwierdził, że prowadzi rozmowy z reprezentantem Polski. Zawodnik również otwarcie przyznawał, iż zamierza następny sezon spędzić w Polsce.

Wilfredo Leon po raz pierwszy w PlusLidze

Teraz wizja ta stała się rzeczywistością. Klub z Lublina zorganizował specjalną konferencję prasową z udziałem oficjeli, przedstawicieli sponsorów oraz rzecz jasna samego zawodnika, gdzie oficjalnie potwierdzono, że Wilfredo Leon zasili Bogdankę LUK już od najbliższego sezonu. Dla reprezentanta Polski będzie to pierwszy w karierze klub z naszego kraju. Wcześniej przyjmujący występował m.in. w rosyjskim Zenicie Kazań czy ostatnio we włoskiej Perugii, z którą w minionym sezonie sięgnął po mistrzostwo kraju.

Dlaczego reprezentant Polski zdecydował się w tym momencie na taki krok? - Moja córka jest już w takim wieku, że może iść do szkoły, a chciałbym, by poszła do niej w Polsce i mówiła idealnie po polsku. Lepiej niż ja. Co do poziomu sportowego, prezes zapewnił mnie, że chcą w Lublinie zbudować zespół na najwyższym poziomie, a ja bardzo chciałbym pomóc im na takowy wejść. Moim indywidualnym celem jest równa i wysoka forma przez cały sezon, zaś drużynowo, to pragnąłbym poprawić wynik z minionego sezonu - powiedział podczas konferencji Leon.

Leon chce zostać na dłużej. Mówi ile planuje jeszcze grać

Przypomnijmy, że Bogdanka w sezonie 2023/24 zajęła w PlusLidze piąte miejsce, ulegając w ćwierćfinale Projektowi Warszawa dopiero po decydującym o losach rywalizacji złotym secie. Pierwszy mecz wygrali warszawianie (3:1), zaś w drugim niespodziewanie to lublinianie zwyciężyli 3:0 i zgodnie z zasadami ligi potrzebny był dodatkowy set. Piąta lokata na koniec sezonu sprawiła, że Bogdanka zagra w Pucharze Challenge, czyli trzecich najważniejszych rozgrywkach w europejskiej siatkówce (po Lidze Mistrzów i Pucharze CEV).

Prezes klubu Krzysztof Skubiszewski ujawnił, że Wilfredo Leon podpisał kontrakt na rok, ale zapowiedział, że będzie dążył do jego przedłużenia. Sam zawodnik podczas konferencji również przyznał, iż chciałby zostać w Polsce na wiele lat. - Moim celem jest grać tutaj na najwyższym poziomie jeszcze przez 6-8 lat. Mam nadzieję, że zdrowie mi na to pozwoli. To też czas, który moja córka potrzebuje, by skończyć tutaj szkołę - powiedział zawodnik.