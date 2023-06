Earvin N'Gapeth opuszcza ligę włoską. Zdradził, dlaczego zdecydował się na transfer

Lider reprezentacji Francji Earvin N'Gapeth ma na swoim koncie mistrzostwo olimpijskie, mistrzostwo Europy, dwie wygrane w Lidze Światowej i jedną w Lidze Narodów. Ale dla 32-latka wciąż najważniejsze są sukcesy z reprezentacją, co niejako potwierdził on w rozmowie z dziennikarzami przed meczem Ligi Narodów Francja - Brazylia (1:3), w którym nie zagrał.

Earvin N'Gapeth opuszcza ligę włoską. Potwierdził transfer do Turcji

Jak się okazuje, po dwóch sezonach spędzonych we włoskiej Modenie, Earvin N'Gapeth przenosi się do Turcji. "L'Equipe" donosi, że 32-letni przyjmujący potwierdził podpisanie rocznego kontraktu z półfinalistą Ligi Mistrzów - Halkbankiem Ankara.

W Turcji lider Francuzów zamierza jak najlepiej przygotować się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. - We Włoszech gra się co trzy dni, co chwila są wielkie mecze. Chciałem być w dobrym zespole, który gra w Lidze Mistrzów, ale gdzie będzie też możliwość grać mniej albo na mniejszej intensywności. Przed igrzyskami nie chcę przeciążać mojego ciała. Liga turecka jest mniej wymagająca, ale także tu są cztery wielkie zespoły, więc playoffy są bardzo ciekawe. W dodatku w tym sezonie Halkbank dotarł aż do półfinału Ligi Mistrzów - tłumaczył dziennikarzom N'Gapeth.

Choć o takim ruchu mówiło się od jakiegoś czasu, dopiero teraz N'Gapeth mógł potwierdzić transfer. - Halkbank zmienił trenera, przez co negocjacje rozpoczęły się od zera - zaznaczył.

Earvin Ngapeth w trakcie profesjonalnej gry w siatkówkę miał okazję występować we Francji (Tours), Włoszech (Piemonte, 2x Modena), Rosji (Kuzbass Kemerowo, Zenit Kazań) oraz Iranie (Paykan Teheran). Liga turecka będzie więc dla niego piątą w karierze. W drużynie z Ankary N'Gapeth spotka m.in. holenderską gwiazdę Nimira Abdel-Aziza.