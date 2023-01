Polski klub coraz bliżej upadku. Wycofa się z rozgrywek? Na razie nie zagra z mistrzem

Wygląda na to, że Legionovia Legionowo jest coraz bliżej upadku. Według informacji Sport.pl około 12:00 Polska Ligi Siatkówki poda, że jej najbliższy mecz ligowy przeciwko Chemikowi Police się nie odbędzie. To kolejny krok do wycofania klubu z rozgrywek.

3 Fot. Marcin Kucewicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl