Fatalne wieści dla PSG. Spełnił się czarny scenariusz

PSG z trudnościami zdobyło trzy punkty w meczu ligowym z LOSC Lille. Bramkę na 4:3, na wagę zwycięstwa zdobył z rzutu wolnego Leo Messi. Paryżanie triumf ten okupili kontuzją Neymara, który po raz kolejny uszkodził staw skokowy. "Again and again" - napisał na Instagramie Brazylijczyk, zamieszczając zdjęcie kontuzjowanej nogi.

Neymar nie pomoże PSG w rewanżu z Bayernem w Lidze Mistrzów

Neymar opuścił już z powodu urazu starcie z wiceliderem Ligue 1 - Olympikiem Marsylia, który został pokonany przez PSG aż 3:0. Jednak po badaniach sztab PSG i kibice tego klubu mogli mieć nadzieje, że przerwa gwiazdy nie potrwa długo. Szkoleniowiec zespołu rozwiał jednak wszelkie nadzieje sympatyków francuskiej drużyny.

- Neymar nie będzie dostępny w dwóch najbliższych meczach. Musimy wymyślić nową taktykę bez jego udziału. To dla nas wielka strata, Neymar jest jednym z najlepszych strzelców i asystentów w Ligue 1 - powiedział Christophe Galtier na konferencji prasowej. 31-letni skrzydłowy w 20 meczach ligi francuskiej strzelił 13 goli i dołożył 11 asyst.

Oznacza to, że PSG nie skorzysta z usług Brazylijczyka w sobotnim meczu ligowym z Nantes (4 marca) i w środę w rewanżowym spotkaniu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów (8 marca). Pierwsze starcie z Bawarczykami skończyło się wynikiem 0:1, co oznacza, że PSG jest o krok od odpadnięcia z tych rozgrywek, a to byłoby dla nich ogromnym rozczarowaniem.

Niedawno na jaw wyszły kolejne kontrowersyjne informacje na temat pozasportowego życia Neymara. W Brazylii emitowana jest obecnie najnowsza edycja "Big Brothera", gdzie udział bierze Key Alves. 23-latka znana jest z działalności na platformie OnlyFans. W jednym z odcinków programu kobieta zdradziła, że dostała od piłkarza PSG propozycję na tle seksualnym. Zawodnik złożył ją nie tylko Alves, ale również jej siostrze bliźniaczce Keyt. "Powiedział, że mógłby uprawiać seks z nami dwiema" - zdradziła. Siostry nie przystały na propozycję piłkarza.

PSG jest liderem w ligowej tabeli z dorobkiem 60 punktów. Podium uzupełniają Olympique Marsylia (52 pkt) i AS Monaco (50 pkt). Do końca sezonu zostało jeszcze 13. kolejek do rozegrania.