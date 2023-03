Jan Tomaszewski grzmi ws. Lewandowskiego. Ostro. "Guzik mnie obchodzi"

FC Barcelona wygrała Superpuchar Hiszpanii, jest blisko finału Pucharu Króla i prowadzi w tabeli La Ligi, a sporą cegiełkę dołożył do tego Robert Lewandowski, który jest liderem w szatni i najskuteczniejszym piłkarzem zespołu. Mimo to Jan Tomaszewski negatywnie patrzy na jego transfer do "Blaugrany".

REKLAMA

Zobacz wideo Słoweńcy już wkrótce mogą mieć przewagę nad resztą świata w skokach

Tomaszewski krytykuje Lewandowskiego

Zdaniem legendarnego bramkarza reprezentacji Polski Lewandowski nie podjął dobrej decyzji, przechodząc do Barcelony. Uważa, że zmiana otoczenia latem negatywnie wpłynęła na jego grę w reprezentacji Polski.

- Robert zrobił ogromny błąd, przechodząc do Barcelony. Guzik mnie obchodzi Barcelona, bo mnie interesuje reprezentacja Polski, a Lewandowski rzucił na szalę grę w reprezentacji - stwierdził Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

We wrześniowych meczach Ligi Narodów z Holandią (0:2) i Walią (1:0) Lewandowski zagrał dwa razy po 90 minut, ale nie zdobył bramki. W sparingu z Chile (1:0) nie podniósł się z ławki. Na mistrzostwach świata strzelił dwa gole, choć mógł mieć zdecydowanie więcej trafień, gdyby wykorzystał rzut karny z Meksykiem (0:0) lub sytuacje z Arabią Saudyjską (2:0).

Powiedzmy sobie to wprost. Dla Polski to mogą być najlepsze MŚ w historii. Chcą więcej

Według Tomaszewskiego mundial w Katarze był słaby w wykonaniu Lewandowskiego i wspomniane dwa trafienia tego nie zmienią. Polska dotarła do 1/8 finału pierwszy raz od 36 lat, ale styl gry pozostawiał wiele do życzenia.

- Przechodził katorgę psychiczną, gdy wahało się, czy przejdzie do Barcelony, czy nie. Odbiło się to na jego grze w mistrzostwach świata, które były dla niego nieudane. Gdyby został w Bayernie, miałby komfort gry - stwierdził.

Rekord, rekord, rekord! Adrianna Sułek jest fantastyczna. Będzie goniła do końca

Robert Lewandowski strzelił w tym sezonie 25 goli dla Barcelony w 31 meczach, z czego 15 trafień zanotował w La Lidze, dzięki czemu prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Aktualnie leczy kontuzję uda, przez co przegapił czwartkowe El Clasico w Pucharze Króla, które Barcelona wygrała 1:0. Do gry ma wrócić 17 marca, więc powinien być dostępny na zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zagrają z Czechami i Albanią w ramach eliminacji Euro 2024.