Modelka zaszokowała wyznaniem. Powiedziała, co miał jej zaproponować Neymar. "Mógłby z nami dwiema"

Neymar, oprócz umiejętności piłkarskich, jest znany z imprezowego stylu życia. Piłkarz mieszka w pięciopiętrowej willi w Bougival, a prowadzony przez niego tryb życia przeszkadza miejscowej społeczności. - W końcu wyślemy akta do prokuratora za powtarzające się problemy z przestrzeganiem porządku publicznego - stwierdził niedawno burmistrz Bougival Luc Wattelle.

Neymar bohaterem kolejnej afery. "Mylił się co do nas"

Teraz na jaw wyszły kolejne kontrowersyjne informacje na temat Neymara. W Brazylii emitowana jest obecnie najnowsza edycja "Big Brothera", w której udział bierze Key Alves. 23-latka znana jest z działalności na platformie OnlyFans. W jednym z odcinków programu kobieta zdradziła, że dostała od piłkarza PSG propozycję seksu. Zawodnik złożył ją nie tylko Alves, ale również jej siostrze bliźniaczce Keyt. "Powiedział, że mógłby uprawiać seks z nami dwiema" - zdradziła.

Key dodała, że Neymar kontaktował się również osobno z jej siostrą. To wywołało jej oburzenie. "To był jego błąd. Gdyby wysłał mi wiadomość, byłabym już w Paryżu. Mylił się co do nas" - stwierdziła 23-latka.

Siostry Alves pochodzą z Sao Paulo. We wcześniejszych latach zajmowały się grą w siatkówkę, ale z czasem Key zdecydowała się na zupełnie inny sposób zarobku. W rozmowie z brazylijskimi mediami wyznała powody podjęcia tej decyzji. "Czy Wam się to podoba, czy nie, platformy wirtualne są dziś moim największym dochodem. Zarabiam na nich około 50 razy więcej niż na siatkówce" - stwierdziła.

Prowadzony tryb życia nie przeszkadza Neymarowi w prezentowaniu świetnego poziomu na boiskach Ligue 1. Brazylijczyk w 20. spotkaniach strzelił 13 bramek i zanotował aż 11 asyst. Między innymi dobra postawa zawodnika przekłada się na prowadzenie PSG w ligowej tabeli z dorobkiem 60 punktów. Podium uzupełniają Olympique Marsylia (52 pkt) i AS Monaco (50 pkt).