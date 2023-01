Sensacja. PSG na deskach. A na boisku Messi, Neymar i Mbappe

Paris Saint-Germain sensacyjnie przegrało 0:1 na wyjeździe ze Stade Rennes w 19. kolejce Ligue 1. To już szósta porażka Paryżan z tym rywalem od wejścia do klubu Katarczyków. Ich przewaga w ligowej tabeli nad drugim Lens stopniała do trzech oczek.

screen: https://twitter.com/CANALPLUS_SPORT/status/1614733582295240704