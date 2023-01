Podolski już "wybrał" nowego selekcjonera reprezentacji Polski. "To jest legenda"

Od dłuższego czasu w mediach trwają spekulacje na temat nowego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Od momentu ogłoszenia, że PZPN nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z Czesławem Michniewiczem, pojawiają się kolejne nazwiska jego potencjalnych następców. W grze są trenerzy z krajowego podwórka, ale również wielkie zagraniczne nazwiska.

Podolski wskazał idealnego kandydata na selekcjonera reprezentacji. "Ma bardzo dobre podejście do drużyny"

Jednym z głośniejszych polskich nazwisk, które przejawiają się w kontekście pracy z reprezentacją, jest Jan Urban. Były trener Górnika Zabrze jest obecnie bez pracy, a zdaniem Lukasa Podolskiego byłby najlepszym kandydatem do objęcia posady selekcjonera. - Nie jestem w PZPN-ie i nie wiem, czy szukają polskiego trenera czy zagranicznego. Jeśli polskiego, to Jan Urban - oczywiście. To jest legenda piłki nożnej w Górniku i kadrze, grał też za granicą. Ma bardzo dobre podejście do drużyny - powiedział zawodnik Górnika w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

- Jeśli wzięliby go na selekcjonera, to na pewno jakoś by to poukładał. Ale nie jestem w zarządzie PZPN-u ani żadnym doradcą. Na koniec musi być taka decyzja, żeby wszystko, co najlepsze, wyciągnąć z tej drużyny, żeby jechała na EURO. Taki kraj jak Polska powinna być na każdym takim turnieju - dodał były napastnik reprezentacji Niemiec.

W nieco innym tonie Podolski odniósł się do sytuacji wokół wyboru nowego selekcjonera w rozmowie z portalem Goal.pl. Zawodnik Górnika stwierdził wprost, że żaden wybór nie będzie dla Polaków w pełni zadowalający. - Kogo by nie wybrali, w Polsce będą niezadowoleni - podsumował.