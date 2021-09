Znakomite informacje ws. Arkadiusza Milika! Trener podał datę jego powrotu

Arkadiusz Milik już od maja leczy kontuzję kolana, której doznał w ostatnim spotkaniu poprzedniego sezonu Ligue 1 z Metz. Napastnik Olympique Marsylia po tamtym spotkaniu przyjechał jeszcze do Polski na zgrupowanie reprezentacji przed Euro 2020. Na miejscu niestety okazało się, że uraz jest na tyle poważny, że 27-latek nie pojedzie na turniej.

Od tamtej pory Milik rozpoczął rehabilitację, która miała początkowo zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu. Na początku sierpnia trener Olympique Marsylia Jorge Sampaoli poinformował jednak, że Polak będzie potrzebował jeszcze około 1,5 miesiąca przerwy, zanim wróci do gry. Później pojawiały się jeszcze informacje, że powrót może nastąpić szybciej, ale tak się jednak nie stało i przerwa trwa nawet jeszcze dłużej.

Dobre wieści ws. Milika. Wiadomo kiedy wróci do treningów

W piątek jednak pojawiły się w końcu dobre informacje w sprawie Arkadiusza Milika. Trener Olympique Maryslia Jorge Sampaoli pojawił się na konferencji prasowej przed spotkaniem z AS Monaco i dostał pytanie o powrót polskiego napastnika. - Jestem optymistą. Poniedziałek, wtedy Milik będzie trenować z zespołem. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. To wielki profesjonalista, codziennie wykonuje po kilka sesji - odpowiedział Argentyńczyk. - Zobaczymy, czy będzie mógł zagrać przeciwko Rennes - dodał

Spotkanie Olympique Maryslia z AS Monaco w 5. kolejce Ligue 1 odbędzie się już w sobotę 11 września o godzinie 21:00. Natomiast mecz z Rennes, w którym do gry może wrócić Arkadiusz Milik, odbędzie się 19 września.