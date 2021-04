Paris Saint-Germain znalazło następcę Kyliana Mbappe. "Cena ma zachęcić kluby"

W 2020 roku Manchester United ubiegał się o transfer Jadona Sancho z Borussii Dortmund. Klub nie kwapił się do sprzedaży jednej ze swoich największych gwiazd i wycenił ją na 120 milionów euro. Ostatecznie BVB postawiła na swoim i Sancho nie przeniósł się na Wyspy Brytyjskie. W przypadku braku awansu do przyszłorocznej Ligi Mistrzów Anglik może jednak opuścić Borussię Dortmund, co mogą wykorzystać najlepsze kluby w Europie.

Jadon Sancho może zastąpić Kyliana Mbappe w Paryżu. Klub czeka na decyzję reprezentanta Francji

Wciąż nie jest znana przyszłość Kyliana Mbappe, któremu z końcem czerwca 2022 roku wygasa kontrakt z Paris Saint-Germain. Klub wycenia go na 180 milionów euro, ale wciąż na liczy na przedłużenie kontraktu. Według informacji Fabrizio Romano, PSG jest coraz bliżej przedłużenia umowy z Neymarem do 30 czerwca 2026 roku. Jeśli jednak się nie uda dojść do porozumienia z Mbappe, mistrz Francji ma już wyznaczonego następcę.

Jak informuje David Ornstein z portalu "The Athletic", PSG obserwuje sytuację Jadona Sancho. Według informacji portalu "Calciomercato.com", Borussia Dortmund wyceniła reprezentanta Anglii na 100 milionów euro, co może zachęcić inne kluby do podjęcia negocjacji. Poza Paris Saint-Germain, Sancho znajduje się na liście życzeń takich klubów, jak Manchester United, Chelsea, Manchester City, Juventus czy Real Madryt.

Jadon Sancho zagrał w 31 meczach w barwach Borussii Dortmund we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 12 bramek i zanotował 16 asyst. Sancho ma ważny kontrakt z BVB do 30 czerwca 2023 roku. W Bundeslidze więcej asyst (11) od Anglika ma Daichi Kamada (13) oraz Filip Kostić z Eintrachtu Frankfurt (14) i Thomas Mueller z Bayernu Monachium (16).