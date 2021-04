Zbigniew Boniek ocenił szanse Bayernu na awans w Lidze Mistrzów

Pierwsze starcie pomiędzy Bayernem a PSG nie zawiodło oczekiwań kibiców. Paryżanie prowadzili już 2:0 po bramkach Mbappe i Marquinhosa, ale gospodarze wyrównali za sprawą Choupo-Motinga i Thomasa Muellera. Ostatnie słowo należało jednak do gości i niesamowitego Kyliana Mbappe, który zapewnił swojej drużynie ważne, wyjazdowe zwycięstwo.

Teraz Bayern musi wygrać dwiema bramkami, aby awansować do półfinału rozgrywek, które wygrał rok temu. Zadanie nie będzie proste nie tylko ze względu na formę PSG, ale także na szereg osłabień drużyny z Monachium. Największym problemem jest brak najlepszego strzelca Bayernu, Roberta Lewandowskiego. Polaka brakowało już w pierwszym meczu, bo choć zastępujący go Choupo-Moting zdobył bramkę, to nie wykorzystał kolejnych okazji, a obrona PSG nie prezentowała się wtedy najlepiej. Dodatkowo w rewanżu nie zagrają Douglas Costa, Serge Gnabry, Marc Roca i Corentin Tolisso.

Bawarczycy wierzą jednak, że będą w stanie sprawić w Paryżu małą niespodziankę i odwrócić losy rywalizacji. Taki scenariusz bierze pod uwagę także Zbigniew Boniek. Prezes PZPN wyraził na Twitterze opinię, że ewentualny awans Bayernu nie będzie czymś nadzwyczajnym. - Nie uważam, żeby ewentualna wygrana Bayernu miała wymiar cudu – napisał Zbigniew Boniek.

Początek rewanżowego meczu PSG – Bayern w ćwierćfinale Ligi Mistrzów o godzinie 21. Równolegle odbędzie się drugie spotkanie 1/4 finału, w którym Chelsea podejmie FC Porto. Relacje na żywo w Sport.pl.