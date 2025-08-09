Włosi mają dość Milika. Oto gdzie chciałby grać Polak

Włoscy kibice już nawet nie kryją żalu związanego z dyspozycją Arkadiusza Milika w Juventusie. A właściwie jego braku, bo jak podaje Transfermarkt, polski napastnik od momentu dołączenia do klubu w styczniu 2023 roku miał aż 500 dni wolnego! Wszystko przez kontuzje, które regularnie go męczą. Od kilku miesięcy lokalne media spekulują o możliwym odejściu, jednak wciąż brakuje konkretu.

Arkadiusz Milik "pomógł" Juventusowi. Tak go teraz potraktują

Przy okazji letniego okna transferowego "La Gazzetta dello Sport" przygotowała listę piłkarzy, których Juventus powinien się pozbyć. Na samym końcu listy - wśród najmniej potrzebnych - znalazł się właśnie Arkadiusz Milik. I dziennikarze nie mają wątpliwości: "Kolejny piłkarz, który opuszcza klub: dochodzi do siebie po kontuzji, aby jak najlepiej zaprezentować się w nowym klubie" - czytamy.

Gazeta zdradziła też potencjalny kierunek, który chciałby obrać sam Milik. "Chciałby wyjechać do Anglii, ale na razie nie ma żadnych konkretnych ofert" - napisano.

Arkadiusz Milik to piłkarz, który jest już "14 miesięcy poza boiskiem". W kwietniu Juventus oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu Polaka do 2027 roku. Od tamtego czasu spekuluje się, że to zagranie mające na celu próbę zarobienia pieniędzy na sprzedaży. Jak podaje "LGdS", wynagrodzenie Milika zmniejszono o połowę. Natomiast większym problemem są: "długa rekonwalescencja i ostatnia przeszkoda, która go zatrzymała: brak zgrupowania w Niemczech, sytuacja impasu, która trwa, ale rynek transferowy może ją rozładować".

W ostatnich tygodniach dziennikarze co rusz donoszą o zainteresowaniu piłkarzem z różnych stron świata. Oferty miały złożyć m.in. kluby z Kataru czy MLS. Włosi podają też, że zainteresowanie wykazały Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale bez konkretu. Aktualnie Milik dochodzi do siebie po kolejnej kontuzji, która wykluczyła go z gry w Klubowych Mistrzostwach Świata. "Ruszył w drogę pełnego i ostatecznego powrotu do zdrowia" - czytamy.

Arkadiusz Milik ostatni mecz w Juventusie rozegrał w maju 2024 roku. Wówczas strzelił jednego gola bezpośrednio z rzutu wolnego. W reprezentacji Polski wystąpił 7 czerwca 2024 roku w sparingu z Ukrainą. To wtedy doznał kontuzji, która wykluczyła go z Euro 2024. Piłkarz jest związany z Juventusem kontraktem do 2027 roku, na mocy którego zarobi 3,5 mln euro.