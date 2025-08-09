Stało się! Świątek zdetronizowała Sabalenkę w rankingu

Iga Świątek była jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w turnieju WTA 100 w Montrealu. Uskrzydlona wygraną Wimbledonu Polka jednak nie dotarła do decydującej fazy. Niespodziewanie przegrała w czwartej rundzie po dwusetowym pojedynku z Dunką Clarą Tauson. Rywalizację na kanadyjskich kortach wygrała ostatecznie i sensacyjnie reprezentantka gospodarzy - Victoria Mboko. 18-latka okazała się lepsza w finale od Naomi Osaki.
Po ostatnim meczu turnieju powody do zadowolenia może mieć jednak także Iga Świątek. Jak się okazuje, została właśnie liderką bardzo ważnego rankingu. Polka dzięki występowi w Montrealu wskoczyła na fotel liderki najlepiej zarabiających tenisistek 2025 roku jeśli chodzi o nagrody z turniejów. Wyprzedziła Arynę Sabalenkę, która zdecydowała się nie startować w Montrealu.
Podsumowanie przygotował portal tennisuptodate.com. Świątek zarobiła już w 2025 roku 7 454 782 dolary, czyli ponad 27 milionów złotych! W ogromnym stopniu przyczynił się do tego triumf Polki w Wimbledonie. Za zwycięstwo w finale zarobiła trzy miliony funtów, co w przeliczeniu daje 14,77 miliona złotych. W Kanadzie Świątek zarobiła około 60 tys. dolarów, co pozwoliło jej przeskoczyć Sabalenkę na szczycie rankingu. Białorusinka, póki co, zainkasowała w tym roku 7 026 519 dolarów.
Dalsze miejsca w rankingu zajmują Coco Gauff (5,8 mln dolarów), Mirra Andriejewa (4,1 mln dolarów) i Madison Keys (3,9 mln dolarów). Spory awans zanotowała też rywalka Świątek z finału Wimbledonu, Amanda Anisimova. Amerykanka zarobiła już ponad 3,5 mln dolarów i zajmuje szóste miejsce.
Niestety, póki co musimy poczekać, aż Iga Świątek zdetronizuje Arynę Sabalenkę także na szczycie rankingu WTA. Polka jest obecnie na trzecim miejscu, wyprzedza ją jeszcze Coco Gauff. Strata do Amerykanki to niewiele ponad 700 punktów. Do Sabalenki natomiast już znacznie więcej, bo ponad cztery tysiące.
