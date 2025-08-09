Stało się! Świątek zdetronizowała Sabalenkę w rankingu

Iga Świątek była jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w turnieju WTA 100 w Montrealu. Uskrzydlona wygraną Wimbledonu Polka jednak nie dotarła do decydującej fazy. Niespodziewanie przegrała w czwartej rundzie po dwusetowym pojedynku z Dunką Clarą Tauson. Rywalizację na kanadyjskich kortach wygrała ostatecznie i sensacyjnie reprezentantka gospodarzy - Victoria Mboko. 18-latka okazała się lepsza w finale od Naomi Osaki.

Po ostatnim meczu turnieju powody do zadowolenia może mieć jednak także Iga Świątek. Jak się okazuje, została właśnie liderką bardzo ważnego rankingu. Polka dzięki występowi w Montrealu wskoczyła na fotel liderki najlepiej zarabiających tenisistek 2025 roku jeśli chodzi o nagrody z turniejów. Wyprzedziła Arynę Sabalenkę, która zdecydowała się nie startować w Montrealu.

Podsumowanie przygotował portal tennisuptodate.com. Świątek zarobiła już w 2025 roku 7 454 782 dolary, czyli ponad 27 milionów złotych! W ogromnym stopniu przyczynił się do tego triumf Polki w Wimbledonie. Za zwycięstwo w finale zarobiła trzy miliony funtów, co w przeliczeniu daje 14,77 miliona złotych. W Kanadzie Świątek zarobiła około 60 tys. dolarów, co pozwoliło jej przeskoczyć Sabalenkę na szczycie rankingu. Białorusinka, póki co, zainkasowała w tym roku 7 026 519 dolarów.

Dalsze miejsca w rankingu zajmują Coco Gauff (5,8 mln dolarów), Mirra Andriejewa (4,1 mln dolarów) i Madison Keys (3,9 mln dolarów). Spory awans zanotowała też rywalka Świątek z finału Wimbledonu, Amanda Anisimova. Amerykanka zarobiła już ponad 3,5 mln dolarów i zajmuje szóste miejsce.

Dziesięć najlepiej zarabiających tenisistek w 2025 roku (za tennisuptodate.com)

1. Iga Świątek (Polska) - 7 454 782 dol.

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7 026 519 dol.

3. Coco Gauff (USA) - 5 839 785 dol.

4. Mirra Andriejewa (neutralna flaga) - 4 146 591 dol.

5. Madison Keys (USA) - 3 901 109 dol.

6. Amanda Anisimova (USA) - 3 543 357 dol.

7. Jasmine Paolini (Włochy) - 3 359 197 dol.

8. Elena Rybakina (Kazachstan) - 2 238 782 dol.

9. Jessica Pegula (USA) - 2 111 618 dol.

10. Elina Switolina (Ukraina) - 2 084 965 dol.

Niestety, póki co musimy poczekać, aż Iga Świątek zdetronizuje Arynę Sabalenkę także na szczycie rankingu WTA. Polka jest obecnie na trzecim miejscu, wyprzedza ją jeszcze Coco Gauff. Strata do Amerykanki to niewiele ponad 700 punktów. Do Sabalenki natomiast już znacznie więcej, bo ponad cztery tysiące.