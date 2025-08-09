Chciał trenować reprezentację Polski. Teraz przegrywa mecz za meczem

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski jest również byłym reprezentantem Polski. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem i podjął pracę w akademii Osasuny. Dziewięć lat - tyle potrzebował, by samodzielnie przejąć zespół w seniorach. Pracował też w Legii Warszawa, Lechu Poznań czy Górniku Zabrze. Na koncie ma mistrzostwo Polski, dwa Puchary i jeden Superpuchar Polski. Obecnie zajmuje się przygotowaniami do wrześniowych meczów Ligi Narodów. W nich reprezentacja Polski zmierzy się z Finlandią i Holandią.

Miesiąc przed tym, jak PZPN ogłosił Urbana nowym selekcjonerem, do związku wpłynęła zupełnie inna - nieco zaskakująca - kandydatura. Jak informowaliśmy, chęć prowadzenia reprezentacji Polski wyraził Miroslav Klose. Rozpoczynał karierę trenerską jako asystent selekcjonera niemieckiej kadry, a następnie w podobnej roli pracował w Bayernie Monachium. W stolicy Bawarii był także trenerem drużyny U-17. W sezonie 2022/23 prowadził austriacki Altach. Natomiast od lipca 2024 roku jest szkoleniowcem drugoligowego FC Nuernberg. Zajął z nim 10. miejsce na zapleczu Bundesligi.

Szybko zajął się przygotowywaniem zespołu do kolejnego sezonu 25/26, co nie wychodzi mu najlepiej. FC Nuernberg przegrał trzy z pięciu meczów towarzyskich z bilansem bramkowym 2-6. W pierwszych dwóch kolejkach 2. Bundesligi znów pokazał się z najgorszej strony. Na start sezonu poległ 0:1 z Elversbergiem, a w piątek też 0:1 z Darmstadt. Drużyna może więc "pochwalić się" wstydliwą serią pięciu porażek z rzędu (sparingi i mecze ligowe). Bilans Klose odkąd objął FC Nuernberg to 15 zwycięstw, sześć remisów i aż 17 porażek.

Dwie przegrane na starcie sezonu sprawiły, że FC Nuernberg znajduje się na 16. miejscu w tabeli 2. Bundesligi. Gorsze są tylko Bochum i Fortuna Duesseldorf. Oba zespoły nie rozegrały jeszcze 2. kolejki.

Miroslav Klose ma niezwykle bogatą historię piłkarską. Jest mistrzem świata, królem strzelców MŚ 2006, dwukrotnym mistrzem Niemiec, zdobył Puchar Włoch i wiele innych trofeów. Karierę piłkarską zakończył w lipcu 2016 roku i zajął się trenowaniem, gdzie tych sukcesów ewidentnie brakuje.