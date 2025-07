Arkadiusz Milik nie zagrał ani jednego meczu w barwach Juventusu w poprzednim sezonie. Reprezentant Polski cały czas miał problemy ze zdrowiem. Pod koniec zeszłego sezonu Milik dogadał się z Juve na przedłużenie kontraktu do czerwca 2027 r., ale przy tym zgodził się na obniżkę wynagrodzenia o około połowę. Wszystko wskazuje na to, że Milik nie będzie już częścią zespołu w kolejnych rozgrywkach. Juve potwierdziło transfer Jonathana Davida, a poza tym pracuje nad przedłużeniem wypożyczenia Randala Kolo Muaniego z PSG. Co o sytuacji Milika sądzą kibice Juventusu?

Kibice Juventusu wydali wyrok ws. Milika. "Czy on nadal gra dla Juventusu?"

Profil "Forza Juventus" na portalu X opublikował ankietę, w którym zapytał kibiców Juventusu o to, co by zrobili z Milikiem. "Sprzedać go", "czy on nadal gra dla Juve", "problem w tym, że nikt go nie chce", "kto o zdrowych zmysłach chce kupić zawodnika, który pauzuje od 1,5 roku", "co to za pytanie" - napisali internauci.

W ostatnich tygodniach Milik był przymierzany przez media do transferu do Milanu czy Shabab Al-Ahli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie trenerem jest Paulo Sousa. "Były zawodnik Napoli i Marsylii może rozpocząć na nowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oferta jest atrakcyjna i Milik ją rozważa. Arkadiusz woli pozostać we Włoszech, będąc otwartym na każdą opcję. Milik wie, że sezon 2025/26 będzie decydujący dla jego kariery" - pisały włoskie media.

Do tej pory Milik grał w sześciu zagranicznych klubach - w Bayerze Leverkusen (2013-2015), Augsburgu (2013-2014), Ajaksie Amsterdam (2014-2016), Napoli (2016-2022), Olympique Marsylia (2021-2023) i Juventusie (2022-obecnie).

Milik był w kadrze Juventusu na Klubowe Mistrzostwa Świata, ale nie zagrał w ani jednym meczu i skupiał się wyłącznie na treningach z zespołem. Juventus odpadł w 1/8 finału tego turnieju po porażce 0:1 z Realem Madryt.

Od momentu transferu do Juventusu Milik zagrał w tym zespole 75 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 17 bramek i zanotował dwie asysty.