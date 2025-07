Były mistrz Hiszpanii rusza po Polaka. Hit nad hity!

Kacper Urbański wydawał się jeszcze niedawno zbawieniem dla kadry, którą prowadził Michał Probierz. Obok Piotra Zielińskiego był pewnie jedynym polskim środkowym pomocnikiem, którego można było pochwalić za umiejętności techniczne czy przebojowość. Optymizmem napawał też jego wiek (zaledwie 19 lat, kiedy zadebiutował w reprezentacji) oraz fakt, że szybko zaczął regularnie występować w klubie z TOP 5 lig europejskich, czyli Bologni.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Kacper Urbański znalazł nowy klub? Nowe wieści

Z czasem jednak w klubie z Serie A zmienił się trener (Vincenzo Italiano zastąpił Thiago Mottę, który odszedł do Juventusu), a forma Polaka oraz zaufanie, które budził wśród sztabu szkoleniowego, stopniowo spadały. W 2025 roku został wypożyczony do AC Monzy, innego klubu włoskiej ekstraklasy, ale i tam nie zdołał wywalczyć regularnych minut. Inaczej mówiąc: cały sezon 2024/2025 w wykonaniu Urbańskiego poszedł na stracenie, a i jego pozycja w kadrze przestała też być mocna. Na czerwcowe okienko reprezentacyjne nie został nawet powołany.

ZOBACZ TEŻ: Skorupski ujawnił, co się dzieje z Urbańskim. Nie ma złudzeń

Teraz Urbański (jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, patrząc na to, że ma tylko 20 lat) próbuje odbudować karierę. Media informowały już, że trener Italiano dalej nie widzi dla niego miejsca w Bologni. A teraz dowiadujemy się, gdzie dokładnie Polak mógłby grać w przyszłym sezonie. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z "Meczyków": 20-latkiem jest zainteresowana Valencia CF! To kolejny ciekawy klub, który pojawił się w kontekście Urbańskiego obok PAOK-u Saloniki.

"Hiszpanie są gotowi wykupić za kilka milionów euro Urbańskiego. O swoich poważnych zamiarach poinformował bezpośrednio dyrektor techniczny Carmelo de Pozo, dyrektor techniczny klubu, w wideorozmowie z piłkarzem. [...] PAOK to także bardzo poważna opcja. Na dziś wydaje się, że Urbański będzie wybierał pomiędzy tymi kierunkami" - czytamy na portalu "Meczyków".

PAOK to trzecia drużyna ligi greckiej, która niedługo wystąpi w eliminacjach do Ligi Europy. W Valencii, byłym mistrzu Hiszpanii, Urbański nie grałby w europejskich pucharach, ale paradoksalnie: trudniej byłoby mu przebić się w składzie. Niedługo zobaczymy, jaka przyszłość czeka obiecującego reprezentanta Polski.