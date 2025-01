A jednak! Oficjalnie. Kacper Urbański ma nowy klub

Sytuacja Kacpra Urbańskiego w Bologni zmieniła się w tym sezonie o 180 stopni. Niestety na niekorzyść. Ufający mu trener Thiago Motta odszedł do Juventusu, a nowy szkoleniowiec Vincenzo Italiano kompletnie nie widział Polaka w pierwszym składzie. Jak objaśniał włoski dziennikarz Andrea Nervuti z "Bologna Today", piłkarz o profilu 20-latka zupełnie nie pasował do systemu gry włoskiego szkoleniowca.

Bologna stała się dla Urbańskiego więzieniem

Efektem było odstawienie na boczny tor. Polak rozegrał w tym sezonie tylko 244 minuty w Serie A i 211 w Lidze Mistrzów, jednak od 11 grudnia nie podniósł się z ławki nawet na chwilę, niezależnie od rozgrywek. Sygnał był jasny, jeśli nasz młody talent chce grać, musi ewakuować się z Bologni i to już zimą. Na szczęście taka opcja w końcu pojawiła się na horyzoncie.

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że Urbański trafi na wypożyczenie do Monzy. To również drużyna z Serie A, jednak zasypana w tym sezonie wielkimi problemami. Zajmują ostatnie, czyli 20. miejsce w lidze, ze stratą 7 pkt do bezpiecznej pozycji. Mają też kłopoty z ofensywą, bo 20 strzelonych bramek to czwarty najgorszy wynik w całej stawce.

Monza ogłasza oficjalnie! Urbański z dużą szansą

Doniesienia Di Marzio szybko się potwierdziły. Już w sobotę 25 stycznia Monza potwierdziła, że Urbański trafił do tego klubu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2024/25. W komunikacie nie ma informacji o opcji wykupu, ale nie wydaje się to prawdopodobne, bo Bologna niedawno przedłużyła umowę z Polakiem do czerwca 2026 roku i mimo obecnej sytuacji, nadal ma na niego liczyć. Monza następny mecz ligowy rozegra w poniedziałek 27 stycznia na wyjeździe z Genoą. Jeśli tu jeszcze Urbańskiego nie zobaczymy, to kolejną okazją będzie domowe starcie z Hellasem Werona w sobotę 1 lutego.