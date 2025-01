Jest kolejny chętny na transfer Zalewskiego. Mógłby grać dla legendy!

Telenowela z odejściem Nicoli Zalewskiego z AS Romy ma już tyle odcinków, że twórcy "Mody na Sukces" mogliby się pod tym podpisać. Polak od lata łączony był już z całą masą klubów. Od Turcji (Galatasaray, Besiktas Stambuł), przez pozostanie we Włoszech (m.in. Torino), aż po Francję (Olympique Marsylia). Niedawno informowano nawet, że sprowadzenie Polaka miałby rozważać Inter Mediolan, choć to akurat od początku wydawało się wizją z gatunku oderwanych od rzeczywistości.

Zalewski rozchwytywany? Przydałyby się konkrety

Wszystkie te pogłoski łączył jak dotąd jeden fakt. Mianowicie to, że wszystkie są jedynie pogłoskami, bo zimowe okienko transferowe dobiega końca, a Zalewski nadal jest w Romie. Nie powstrzymuje to jednak włoskich mediów przed nowymi doniesieniami i to tym razem o klubie, który w przypadku naszego reprezentanta jeszcze się nie pojawiał.

Cesc Fabregas idzie po Zalewskiego?

Mowa o beniaminku Serie A, Como. Zdaniem dziennikarza Nicolo Schiry dołączyli oni do grona zainteresowanych Polakiem i rozpoczęli nawet wstępne rozmowy w tej sprawie. Z kolei "Corriere dello Sport" donosi, że sam zawodnik przychylniej spogląda na ofertę z Marsylii, jednak tam negocjacje nadal trwają. Nie przekreśla to jednak w pełni szans beniaminka.

Como jak dotąd zajmuje 13. miejsce w tabeli Serie A i ma 3 pkt przewagi nad strefą spadkową. Jednak władze klubu ewidentnie zamierzają poprawić taki stan rzeczy. Tylko w tym okienku transferowym wydali 15 milionów euro na pomocnika Maxence'a Caquereta z Olympique Lyon oraz 12 mln euro na skrzydłowego Realu Betis Assane Diao. To dwa najwyższe transfery w historii tego klubu. Zalewski mógłby być kolejnym poważnym wzmocnieniem dla zespołu, który prowadzony jest przez słynnego byłego pomocnika m.in. Arsenalu i Barcelony Cesca Fabregasa.