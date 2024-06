Kolejne odejścia z Legii. Klub oficjalnie ogłosił

O tym, jak wiele mogą znaczyć dwa miesiące w świecie piłki nożnej, dobrze obrazuje przykład Kosty Runjaicia. 9 kwietnia br. Niemiec był zwalniany z Legii Warszawa, a decyzja była podjęta przez Jacka Zielińskiego, dyrektora sportowego Legii. "Nie podpiszę się pod zdaniem, że on stracił szatnię. Coś nie grało. Szuka się detali. Nie było konfliktu Runjaicia z zawodnikami. To, co było z boku słychać - być może Kosta za spokojnie podchodził do tego, że Legia zawodzi. W Legii nie ma takiego czasu" - pisał Łukasz Olkowicz, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

"Muszę zaakceptować decyzję klubu, ale, szczerze mówiąc, oczywiście ona boli. Widzę siebie jako trenera, który buduje zespół na dłuższą metę, ale wiem też, że w profesjonalnej piłce nożnej czasami kładzie się nacisk na krótkoterminowy rozwój" - przekazał Runjaić w oświadczeniu skierowanym do kibiców Legii. W ostatnich tygodniach Runjaić był przymierzany do objęcia Herthy Berlin, ale też pojawiały się informacje, że mógłby nim się zainteresować Lech Poznań.

14 czerwca br. pojawił się komunikat, który mógł zaskoczyć nie tylko kibiców Legii, ale też sympatyków Ekstraklasy. Runjaić podpisał roczny kontrakt z Udinese Calcio, gdzie zastąpił Fabio Cannavaro. "Runjaić jest w stanie zaoferować nowoczesny, proaktywny i intensywny futbol, zawsze zwracając uwagę na rozwój młodych talentów, wykazując się świetnymi umiejętnościami komunikacyjnymi i adaptacją do różnych potrzeb techniczno-taktycznych swoich drużyn" - pisało Udinese w komunikacie ogłaszającym zatrudnienie Runjaicia.

Dwóch asystentów z Legii trafi do Włoch. Znów będą współpracować z Runjaiciem

Okazuje się, że Runjaić zabiera ze sobą dwóch współpracowników, których miał w Legii Warszawa. Do sztabu Niemca w Udinese dołączą Przemysław Małecki i Alex Trukan, a więc jego asystenci z pracy w Warszawie. Jak zauważa portal legia.net, Małecki był trenerem reprezentacji Polski U-17, a także miał za sobą pracę w roli asystenta w zespole rezerw Lecha Poznań. Trukan z kolei pracował w akademii Hull City czy Nottingham Forest, a w sezonie 20/21 był asystentem Leszka Ojrzyńskiego w Stali Mielec.

Legia potwierdziła odejście Małeckiego i Trukana w poniedziałek w godzinach popołudniowych. To więc oznacza, że wkrótce w sztabie Goncalo Feio w Legii pojawi się dwóch nowych asystentów.

Udinese zakończyło poprzedni sezon na 15. miejscu i wywalczyło utrzymanie w Serie A. Obecnie trzech piłkarzy tego klubu rywalizuje podczas Euro 2024 - mowa o Lazarze Samardziciu (Serbia), Sandim Lovriciu i Jaka Bijolu (obaj Słowenia). Po raz ostatni Udinese grało w eliminacjach europejskich pucharów w sezonie 13/14. Wtedy w play-offach do Ligi Europy lepszy okazał się Slovan Liberec (2:4 w dwumeczu).