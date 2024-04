Zła wiadomość dla Probierza. Uraz kadrowicza

W końcu Sebastian Walukiewicz zaczął regularnie grać w lidze włoskiej. Przez trzy lata w Cagliari Calcio zdołał wystąpić w 45 meczach, a przez urazy przegapił blisko 40 spotkań. Od września 2022 r. Walukiewicz jest zawodnikiem Empoli, które najpierw go wypożyczyło, a potem skorzystało z opcji wykupu z Cagliari za dwa miliony euro. Od końcówki grudnia zeszłego roku Walukiewicz jest w wyjściowym składzie Empoli w każdym meczu, a jego forma zdołała się ustabilizować. To nie ubiegło uwadze Michała Probierza, który powołał go do reprezentacji Polski na marcowe baraże.

- Czy oczekujemy powołania? Tak, ponieważ Walukiewicz okazał się niezawodny. Trener Probierz wykonuje świetną pracę i chce stworzyć konkurencyjną grupę, powołując zawodników grających na wysokim poziomie. Myślę, że taki piłkarz jak Sebastian wpisuje się w te parametry. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego rozwoju, bardzo w niego wierzyliśmy - mówił Giovanni Branchini, agent Walukiewicza w rozmowie z portalem Gianluki Di Marzio przed marcowymi powołaniami.

W tym roku Empoli z Walukiewiczem w składzie zdołało wygrać w lidze z Monzą (3:0), Sassuolo, Torino (oba mecze po 3:2) i Napoli (1:0), a także zremisować z Juventusem czy Fiorentiną (oba po 1:1). W 34. kolejce Empoli rywalizowało na wyjeździe z Atalantą Bergamo.

Polak z urazem podczas meczu. "To pozbawiło nas solidności"

Zgodnie z przypuszczeniami włoskich mediów Walukiewicz znalazł się w wyjściowym składzie Empoli i tworzył trzyosobowy blok defensywny z Sebastiano Luperto i Bartoszem Bereszyńskim. Niestety musiał opuścić boisko w 25. minucie z powodu urazu, a w jego miejsce wszedł Australijczyk Liberato Cacace. Podczas schodzenia z boiska Walukiewicz trzymał się za tylną część uda. Portal pazzidifanta.com podaje, że Walukiewicz przejdzie badania w ciągu kilku najbliższych dni.

Krótko do sytuacji Polaka odniósł się Davide Nicola, trener Empoli. - Przykro mi z powodu dwóch sytuacji z tego meczu: rzutu karnego, a także kontuzji Walukiewicza. Zejście Sebastiana z boiska pozbawiło nas solidności w środku obrony - wyjaśnił szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej. "Walukiewicz dobrze zamknął Atalancie jedno ze skrzydeł, ale doznał kontuzji" - pisał portal calcioempoli.it. Atalanta wygrała ten mecz 2:0 po golach Mario Pasalicia (z rzutu karnego) oraz Ademoli Lookmana.

W najbliższych dniach Empoli powinno opublikować raport medyczny w związku z sytuacją zdrowotną Walukiewicza. Nie należy wykluczać, że uraz Polaka okaże się niegroźny.

Empoli obecnie zajmuje 17. miejsce w lidze włoskiej z 31 punktami i ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. W decydujących meczach zespół z Toskanii zagra z Frosinone Calcio (05.05), Lazio (12.05), Udinese (19.05) oraz Romą (26.05).