Kuriozalne sceny w Niemczech. Sędzia chwycił za widły. Nie uwierzycie po co [WIDEO]

Za krótka murawa, za długa, za mokra, za sucha - często piłkarze czy trenerzy potrafią zwracać uwagę, że nieoptymalnie przygotowana nawierzchnia boiska wpływa na to, co mogą grać. Często jest to uzależnione od warunków atmosferycznych, ale też tego, jak gospodarze danego meczu dbają o murawę.

Absurdalna sytuacja w 2. Bundeslidze. Wiadro, widły i zasypywanie dziury w murawie

Jednak to, co wydarzyło się w meczu 2. Bundesligi między Wehen a Furth musiało zaskoczyć wszystkich. Była 31. minuta meczu, a gospodarze prowadzili 2:1, gdy arbiter tego spotkania - Patrick Ittrich - wziął w ręce widły i poszedł naprawiać murawę w bocznym sektorze boiska.

Okazało się, że przy linii bocznej powstała spora dziura, którą trzeba było zasypać. Po chwili przeniesione zostały wiadra z ziemią, dziura została zasypana, a murawa ubita. Cała operacja trwała zaledwie półtorej minuty i piłkarze mogli wznowić grę.

"Dziura w boisku, sędzia z widłami i wiadro piachu... Komiczna sytuacja w drugiej Bundeslidze" - oceniono na profilu Viaplay. Faktycznie, przez chwilę można było odnieść wrażenie, że jesteśmy świadkami prostych przydomowych prac, aniżeli meczu w silnej lidze zagranicznej.

Co zaś się tyczy samego meczu, to walczące o utrzymanie Wehen prowadziło po 18. minutach 2:0. Jednak między 26. a 43. minutą straciło trzy bramki. Chociaż w 72. minucie było 3:3, to w samej końcówce goście zdobyli dwie bramki i wygrali ten szalony mecz 5:3.

Po tym spotkaniu Furth zapewniło sobie spokój i pozostanie w 2. Bundeslidze w przyszłym sezonie. Goście niedzielnego spotkania są na dziewiątym miejscu w tabeli i mają 45 punktów. Z kolei Wehen ma 32 punkty i na trzy kolejki przed końcem sezonu otwiera strefę spadkową, będąc na 16. pozycji. Do 15. w tabeli FC Kaiserslautern traci punkt.