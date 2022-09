Włosi już pytają ws. Arkadiusza Milika: A co jeśli?

Arkadiusz Milik w znakomity sposób rozpoczął przygodę w Juventusie po letnim wypożyczeniu z Olympique Marsylia. Polski napastnik zadebiutował w ligowym meczu z AS Romą (1:1), a już w drugim występie otworzył swój dorobek bramkowy. W meczu ze Spezią wszedł na boisko w 85. minucie, ale to mu wystarczyło, aby strzelić gola ustalającego wynik na 2:0.

Milik zachwyca we Włoszech. Polak sprawił, że zapomniano o Depayu

W sobotę Milik po raz pierwszy dostał szansę od pierwszych minut, zastępując Dusana Vlahovicia w wyjściowym składzie w starciu z Fiorentiną. Bardzo szybko udowodnił, że była to dobra decyzja trenera. Już w dziewiątej minucie Polak wykorzystał dobre dogranie od Filipa Kosticia i dał swojej drużynie prowadzenie. Juventus jednak ostatecznie tylko zremisował 1:1.

Dziennikarze chwalą Milika. Zagra u boku Vlahovicia?

Milik zbiera za swoje występy pozytywne recenzje. Chociaż na Juventus spadła krytyka po spotkaniu z Fiorentiną, to Milik otrzymał niezłe recenzje. "La Gazzetta dello Sport" poświęciła cały artykuł Polakowi, w którym chwali go za wyborny początek w Juventusie. "Strzelił swojego pierwszego gola Juventusu 7 minut po wejściu na boisko, a drugiego po 9 minutach. I już zademonstrował swój różnorodny repertuar: jakość, wszechstronność, technikę i wyczucie czasu" – piszą Włosi.

"Granie 109 minut i zdobycie dwóch bramek nie jest dla wszystkich. Zwłaszcza jeśli jesteś nowy w zespole. Być może jest to znak, że Arek Milik był naprawdę przeznaczony Juventusowi. Pewne jest to, że jego wkład w zespół jest jak na razie bardzo duży, biorąc pod uwagę, że przybył z łatką zastępcy Vlahovica. Nie trzeba dodawać, że to rola, która już teraz brzmi bardzo ograniczająco w stosunku do tego, co do tej pory pokazał" – analizują dziennikarze, przechodząc tym samym do meritum tekstu, które zapowiedzieli już w tytule. "A co gdyby zagrał u boku Vlahovicia?".

W "La Gazzetta dello Sport" czytamy, że taki wariant rzeczywiście był rozważany przez trenera Massimiliano Allegriego. Juventus trenował nawet taki wariant, ale inne względy miały zadecydować o tym, że to Milik wyszedł w podstawowym składzie, a Vlahović usiadł na ławce. "Ale z pewnością na tym się nie skończyło, biorąc pod uwagę nieoptymalny stan formy Kostica i Di Marii oraz skłonność Allegriego do taktycznych przetasowań. Następnym krokiem, prędzej czy później, może być ustawienie 4-4-2 z dwoma napastnikami" – zapowiadają Włosi.

- Dusan Vlahović musiał odpocząć przed Liga Mistrzów. Dzisiaj był mecz, w którym Arkadiusz Milik mógł nam pomóc i rzeczywiście tak było. Chciałem wpuścić Serba w drugiej połowie, ale musiałem dokonać innych wymuszonych zmian – powiedział po spotkaniu trener Juventusu.