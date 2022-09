Arkadiusz Milik komentuje gola z Fiorentiną. "Przykro mi"

- Przykro mi, że mój gol nie wystarczył do zwycięstwa, ale trzeba przejść do następnego meczu - tak skomentował mecz z Fiorentiną Arkadiusz Milik. Napastnik Juventusu strzelił drugiego gola dla swojej nowej drużyny, ale ona tylko zremisowała w kiepskim stylu we Florencji 1:1.

3 Massimo Paolone / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl