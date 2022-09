Media: Sebastian Walukiewicz wraca do Serie A

Sebastian Walukiewicz trafił do Cagliari latem 2019 roku. Na początku obrońca spisywał się dobrze w nowym klubie i w debiutanckim sezonie rozegrał 14 meczów. Później jego rozwój zahamowały liczne urazy. W minionych rozgrywkach Cagliari spadło do Serie B a Polak uzbierał tylko siedem występów. W związku z tym, zaczął rozglądać się za nowym zespołem.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Walukiewicz trafi do Empoli. Media potwierdzają

W środę włoskie media poinformowały, że Walukiewicz jest bliski przenosin do grającego w Serie A Empoli. Polak ma trafić do tego klubu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl dodał, że obrońcą zainteresowany jest także Hellas Verona.

W czwartek ten sam dziennikarz potwierdził, że Walukiewicz zostanie nowym piłkarzem Empoli. - Sebastian Walukiewicz zawodnikiem Empoli. Wszystko podpisane - napisał na Twitterze. Taką informację podał również Gianluca Di Marzio. Oficjalne ogłoszenie tego transferu jest już tylko kwestią czasu.

Transfer Walukiewicza do Empoli będzie dla niego doskonałą okazją do odbudowania się po kontuzjach. Polakowi nikt nie odmówi talentu. Jeszcze nie tak dawno temu został wybrany do najlepszej drużyny Serie A złożonej z zawodników do lat 21. Ponadto w przeszłości media informowały, że obrońcą interesował się Inter Mediolan.

Marcelo, legenda Realu Madryt, znalazł nowy klub. Zagra w Premier League

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Empoli słabo spisuje się w obecnym sezonie Serie A i nie wygrało jeszcze ani jednego meczu. Aktualnie po czterech kolejkach zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów. W następnej serii spotkań zmierzy się z Salernitaną, która niedawno ściągnęła Krzysztofa Piątka. Starcie zaplanowane jest na poniedziałek o 18:30.

Tak Bale odesłał rywala do innej galaktyki. "Od bohatera do gówna w 15 minut"