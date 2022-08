Siedmiokrotny reprezentant Polski Łukasz Skorupski już od dziewięciu lat występuje we Włoszech. 31-letni Polak bronił barw AS Roma i Empoli, aż w 2018 roku przeniósł się z Romy do Bolonii za 9 milionów euro.

Di Marzio: Łukasz Skorupski podpisze nowy kontrakt z Bologną

Od tego czasu Skorupski jest niezaprzeczalnym numerem jeden w klubie. Były golkiper Górnika Zabrze przez cztery sezony wystąpił w 142 meczach oficjalnych Bolonii, w których puścił 224 gole i zachował 30 czystych kont.

Za jego dobrą postawę w ostatnim sezonie włoski klub chce nagrodzić reprezentanta Polski nowym kontraktem. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Bologna i Skorupski doszli do porozumienia w sprawie nowej, trzyletniej umowy z opcją przedłużenia o kolejny rok.

31-latek ma złożyć podpis pod nowym kontraktem we wtorek, a będzie to oznaczało, że zwiąże się z dotychczasowym pracodawcą przynajmniej do końca czerwca 2026 roku. Obecna umowa Skorupskiego z Bologną wygasała za rok.

Po sprzedaży takich zawodników, jak Svanberg, Hickey i Theate, Bologna pracuje też na transferach do klubu. Głównym celem transferowym klubu Skorupskiego jest napastnik z Uzbekistanu Eldor Shomurodov, występujący w obecnie AS Roma.

We ciągu całej swojej kariery we Włoszech, Łukasz Skorupski rozegrał już 211 spotkań w Serie A, w których 49 razy zachowywał czyste konto.