Trener rywali Polaków na mundialu ocenił grę kadry Michniewicza, a Sousie wbił szpileczkę

Już w listopadzie odbędą się piłkarskie mistrzostwa świata, których gospodarzem będzie Katar. Reprezentacja Polski trafiła do grupy C, gdzie zmierzy się z Argentyną, Arabią Saudyjską oraz Meksykiem. Największą tajemnicą dla polskich kibiców jest rzecz jasna Arabia Saudyjska. Trener jej reprezentacji Herve Renard zapowiedział jednak, że jego drużyna będzie dobrze przygotowana do gry na mundialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Koniec szans, koniec marzeń Jakuba Modera. Kolejna operacja

Herve Renard ocenił reprezentację Polski. Docenił kilku zawodników

53-latek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" stwierdził bowiem, że oglądał już mecze reprezentacji Polski na żywo i wspomniał również, że jest zadowolony z losowania, bowiem jego rodzina pochodzi z Polski. - Miałem okazję zobaczyć polski zespół w meczu Ligi Narodów z Holandią w Rotterdamie (zakończony remisem 2:2, przyp. red.), a potem byłem w Warszawie obejrzeć starcie z Belgią (zakończone wygraną Belgów 1:0, przyp. red.). W meczu z Holandią zobaczyłem bardzo dobrze zorganizowaną drużynę. Bardzo szybko przechodzącą do kontrataku. To był bardzo dobry występ. Natomiast w spotkaniu z Belgią trochę za bardzo się broniła - ocenił. - Moim zdaniem Polska lepiej wypada, gdy gra w obronie czwórką niż piątką, ale to tylko moja prywatna opinia.

Renard wskazał również na kilku zawodników, którzy zwrócili jego uwagę. Oprócz Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego i Wojciecha Szczęsnego wyróżnił również niespodziewanie Jakuba Kiwiora. - Bardzo podobał mi się też obrońca z numerem cztery. Młody zawodnik, który gra we Włoszech - stwierdził. Dla 22-latka były to natomiast pierwsze dwa mecze w dorosłej reprezentacji Polski. Kiwior w rozgrywkach klubowych broni natomiast barw Spezii i w poprzednim sezonie zagrał w 22 spotkaniach.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Lewandowski ocenił szanse na mundialu: Jak wyjdziemy z grupy wszystko jest możliwe

Szkoleniowiec reprezentacji Arabii Saudyjskiej odniósł się także do postawy poprzedniego trenera "Biało-Czerwonych" Paulo Sousy, który podczas swojej pracy z reprezentacją, nie mieszkał w Polsce: - Prowadziłem wiele reprezentacji i zawsze mieszkałem w kraju, gdzie pracowałem. To błąd, aby tam nie mieszkać. Trzeba oglądać miejscowe ligi. Gdy byłem w Wybrzeżu Kości Słoniowej, zauważyłem talent Francka Kessie (...) To ważne w mojej filozofii, aby mieszkać na miejscu - powiedział Renard.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 21 listopada od starcia Holandii z Senegalem. Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegra natomiast 22 listopada, a jej rywalem będzie Meksyk.