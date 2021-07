Oficjalnie: Polak ma nowy klub w Serie A. Jeden warunek i będą musieli go wykupić

W niedzielę U.S. Salernitana 1919 poinformowała o ponownym pozyskaniu Pawła Jaroszyńskiego. Wcześniej 26-latek grał dla klubu w sezonie 2019/20, gdy drużyna grała jeszcze na zapleczu Serie A. W poprzednim sezonie spędził w Salernitanie rundę wiosenną i razem z zespołem wywalczył upragniony awans do włoskiej ekstraklasy.

Salernitana ściągnęła Pawła Jaroszyńskiego. Pozostaje jeden warunek przed definitywnym transferem

Jaroszyński został zawodnikiem Salernitany na co najmniej kolejne 12 miesięcy. Obrońca spędzi sezon 2021/22 na zasadzie wypożyczenia, choć klub będzie musiał wykupić piłkarza z Genoi, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Włoskie media poinformowały, że zapisem w umowie jest jego występ w Serie A, co nie powinno sprawić problemów.

Paweł Jaroszyński w poprzednim sezonie rozegrał w barwach Salernitany 16 spotkań. Wszystkie w ramach rozgrywek Serie B. Drużyna awansowała do Serie A z 2. miejsca w tabeli. W sumie polski zawodnik rozegrał w barwach nowego klubu 50 meczów, w których zdobył dwie asysty. Podkreślmy, że rundę jesienną poprzedniego sezonu Jaroszyński spędził w innym włoskim klubie, Pescarze. To w starciu ostatniej kolejki z tym zespołem Salernitana zapewniła sobie bezpośredni awans do Serie A (wygrana 3:0).

Paweł Jaroszyński nie jest jedynym Polakiem, który występuje w Salernitanie. Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej świętowali także Tomasz Kupisz i Patryk Dziczek, którego wypożyczono z Lazio Rzym. Powody do radości ma również Szymon Żurkowski, którego Empoli wygrało Serie B, zapewniając sobie promocję do Serie A. Formalnie Jaroszyński jest piłkarzem Genoi, do której dołączył w 2019 roku z Werony. Od tego czasu wypożyczano go do innych drużyn. Kontrakt piłkarza z klubem obowiązuje do czerwca 2023 roku.