Wielki hit w półfinale Ligi Mistrzów! Gdzie i kiedy oglądać mecz PSG - Manchester City? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Rywalizacja Mauricio Pochettino z Pepem Guardiolą na ławkach trenerskich trwa od 2009 roku. Wówczas szkoleniowcy spotkali się w lidze hiszpańskiej w meczach Espanyol - Barcelona, a w latach 2016-2019 Tottenham mierzył się z Manchesterem City. Jak dotąd Argentyńczyk wygrał trzy z 18 spotkań, pięć z nich zremisował, a dziesięć przegrał. Po raz ostatni Pochettino wygrał z Guardiolą w kwietniu 2019 roku. Wtedy Tottenham pokonał 1:0 Manchester City w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Mimo porażki 3:4 w rewanżu "Koguty" awansowały do kolejnej fazy rozgrywek.

Liga Mistrzów. PSG i Manchester City podchodzą do meczu bez strat personalnych. Neymar rozmawia pierwszy raz z dziennikarzami od 2018 roku

Oba zespoły podchodzą do meczu półfinałowego bez problemów z urazami. Zarówno Mauricio Pochettino, jak i Pep Guardiola, będą mieli do dyspozycji wszystkich zawodników. – Wiemy, że w obu meczach będziemy cierpieć i wiemy, że przeciwnik będzie miał swoje szanse. Nie będziemy zaprzeczać temu, jaką jakość ma PSG. Ale mieliśmy się spodziewać, że będziemy grać przeciwko przeciętnym graczom? Oczywiście, że nie – powiedział Guardiola na przedmeczowej konferencji prasowej.

Po raz pierwszy od 2018 roku w Lidze Mistrzów z dziennikarzami rozmawiał Neymar. Brazylijczyk uważa, że Paris Saint-Germain ma wszystko, aby w tym sezonie wygrać Ligę Mistrzów. – Od kiedy się tu pojawiłem, celem było to trofeum. Rok temu doszliśmy do finału i to był nasz najlepszy wynik w historii. Cały czas czynimy progres, a teraz mamy niezbędne składniki, by wygrać rozgrywki. Trenujemy ciężko, atmosfera jest u nas bardzo dobra. Ja czuję się dobrze fizycznie i mentalnie. Postaram się zrobić wszystko, aby wejść do finału i pomóc zespołowi – stwierdził Neymar.

Gdzie i kiedy oglądać mecz PSG – Manchester City?

Spotkanie Paris Saint-Germain z Manchesterem City odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1 oraz za pośrednictwem strony internetowej Ipla.tv. Jednorazowy dostęp do wybranego meczu kosztuje 40 zł. Relacja na żywo będzie dostępna na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.