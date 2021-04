Donnarumma rozwścieczył kibiców. Kamery wszystko nagrały. "Ostateczna śmierć Milanu"

Pomimo świetnego początku sezonu, Milan od kilku tygodni systematycznie zawodzi. Poniedziałkowa porażka z Lazio spowodowała, że drużyna prowadzona przez Stefano Piolego spadła na 5. miejsce w tabeli i tak naprawdę do końca rozgrywek będzie musiała walczyć o awans do następnej edycji Ligi Mistrzów.

Dramat Milanu! Długo byli liderem, mogą stracić nawet szansę na awans do LM

Kibice krytykują postawę Donnarummy

Aktualna forma Milanu sprawia, że kibice nie mają najlepszych nastrojów. Dodatkowo wpłynęła na to postawa Gianluigiego Donnarummy po meczu z Lazio. Kapitan zespołu w krótkiej rozmowie ze swoim byłym kolegą klubowym, Pepe Reiną nie sprawiał wrażenia zmartwionego porażką, co uchwyciły kamery.

Fani Milanu nie odpuścili bramkarzowi i w mediach społecznościowych dali wyraz swojej frustracji. "To brzydki gest. Kapitan. 3:0. Powinien pobiec do szatni. A on się śmieje", "Po meczu Donnarumma - mając opaskę na ramieniu - śmieje się z Reiną. Przyszłość Milanu. Ostateczna śmierć Milanu" - cytuje kibiców "La Gazzetta dello Sport".

Milan do końca będzie walczył o Ligę Mistrzów

Z drugiej strony nie zabrakło również komentarzy nieco usprawiedliwiających bramkarza Milanu. Niektórzy zauważyli, że była to zwykła rozmowa byłych kolegów klubowych. Po tak słabych występach trudno jednak, aby kibice pozytywnie odbierali takie sytuacje.

Po 33. kolejkach Milan z dorobkiem 66 punktów zajmuje 5. miejsce w tabeli Serie A. Dwa wyprzedzające go zespoły, czyli Juventus i Napoli również mają po 66 punktów. Na drugim miejscu obecnie znajduje się Atalanta (68 punktów). Zdecydowanym liderem jest z kolei Inter, który już w najbliższy weekend może potwierdzić mistrzostwo kraju.