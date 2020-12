Juventus uwolni Arkadiusza Milika? Włoski dziennikarz pisze o sprawie i dodaje ogień

0 - tyle minut w obecnym sezonie rozegrał w Napoli Arkadiusz Milik. Napastnik reprezentacji Polski nie jest jednak ani kontuzjowany, ani nie prezentuje się tak źle, że nie mieści się w kadrze Gennaro Gattuso. 26-latek popadł w konflikt z klubem, w którym występuje od 2016 roku.

Polak nie porozumiał się z Napoli w sprawie nowego kontraktu. Milik nie chciał podpisać umowy z klubem, z którym związany jest do czerwca 2021 roku. Napastnik liczył na zmianę klubu i mógł zrobić to już latem, kiedy włoskie media łączyły go z przenosinami do Juventusu, czyli największego rywala Napoli. Zwolennikiem transferu był poprzedni trener mistrzów Włoch, Maurizio Sarri. Od kiedy szkoleniowcem Juventusu został Andrea Pirlo, priorytety klubu się zmieniły.

Ostatecznie Juventus i Napoli nie doszły do porozumienia w kwestii odstępnego za Milika, a Polak odrzucał później kolejne oferty z innych włoskich oraz niemieckich klubów. Zachowanie naszego zawodnika rozjuszyło prezydenta Napoli, Aurelio De Laurentiisa, który zapowiedział, że Milik w obecnym sezonie w klubie nie zagra. I zgodnie z jego zapowiedzią tak się dzieje.

Juventus wciąż zainteresowany Milikiem?

Zbliżające się zimowe okienko transferowe jest szansą dla Milika na uwolnienie z beznadziejnej sytuacji. Polak musi zmienić klub, by zacząć grać i nie stracić możliwości wyjazdu na Euro 2020. Nie wiadomo jednak, jak do sprawy podejdzie Napoli. De Laurentiis groził, że nie puści naszego zawodnika zimą, by ten odszedł dopiero po wygaśnięciu obecnego kontraktu. Dla włoskiego klubu to jednak zmarnowane pieniądze, bo choć umowa Polaka wygasa już za sześć miesięcy, to Napoli wciąż może na nim zarobić, sprzedając już za kilkanaście dni.

Sytuacja jest trudna, bo chętni do pozyskania Milika na pewno nie będą chcieli płacić dużo, wiedząc, że za pół roku mogą mieć piłkarza za darmo. Mimo wszystko włoskie media coraz częściej informują, że Polak zimą zmieni klub.

Znany włoski dziennikarz Romeo Agresti poinformował, że Juventus, który interesował się Milikiem latem, wciąż obserwuje jego sytuację. Agresti napisał, że mistrzowie Włoch zimą rozejrzą się za napastnikiem niezbędnym do rotacji, a jednym z kandydatów miałby być właśnie Milik. Zdaniem Agrestiego Napoli oczekuje za Milika 15-18 milionów euro. W wiadomości pojawia się też emotikon ognia jako znak, że sprawa jest gorąca.

Milik trafił do Napoli z Ajaksu Amsterdam. W poprzednim sezonie Polak zagrał w 35 meczach, strzelając 14 goli.