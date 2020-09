Nagły zwrot ws. Arkadiusza Milika! "Doprowadził wszystkich do furii". Jego sytuacja wygląda krytycznie

Arkadiusz Milik zakomunikował władzom Napoli, że nie chce już odchodzić z klubu - informuje Sky Sport Italia. Polski napastnik nie zamierza korzystać z ofert AS Romy i Tottenhamu, ponieważ najbardziej zależało mu na przenosinach do Juventusu. Wygląda na to, że 26-latka czekają trudne tygodnie.

Fot. Antonio Calanni / AP